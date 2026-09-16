Η Temu και ο CITEA ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου

Η παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (Cyprus Information Technology Enterprises Association – CITEA), με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας της Κύπρου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ψηφιακής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Temu θα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και το δίκτυο εταιρειών-μελών του CITEA, συμβάλλοντας σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο CITEA, ως ο επίσημος εκπρόσωπος του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Κύπρο, θα ενισχύσει τη διασύνδεση των μελών του με την Temu, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στις κυπριακές επιχειρήσεις για πρόσβαση σε νέες αγορές και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της διαρκώς αναπτυσσόμενης παρουσίας της Temu στην Κύπρο. Το 2025 η εταιρεία παρουσίασε το Local Seller Program, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιλέξιμες κυπριακές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού εμπορίου και να διευρύνουν την παρουσία τους σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τον CITEA, η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση για την ενίσχυση και τη διεθνοποίηση του κυπριακού οικοσυστήματος τεχνολογίας, συνδέοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του με διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες, προωθώντας την καινοτομία και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή παγκόσμια οικονομία. «Η συνεργασία με έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Temu, δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης για τα μέλη μας και συνολικά για την κοινότητα των επιχειρήσεων τεχνολογίας και πληροφορικής στην Κύπρο», δήλωσε ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος.

«Στον CITEA, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων τεχνολογίας, βοηθώντας τες να διευρύνουν την παρουσία τους, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής οικονομίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα μέλη μας αποκτούν μεγαλύτερη προβολή και πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η θέση της Κύπρου ως ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου τεχνολογικού κόμβου».

Στο πλαίσιο της σύμπραξης αυτής, η Temu θα συμμετέχει σε τοπικές πρωτοβουλίες που θα τη φέρουν ακόμη πιο κοντά στους Κύπριους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην καλλιέργεια στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο οργανισμών και στην ανάδειξη ιστοριών επιτυχίας που καταδεικνύουν πώς οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι δύο οργανισμοί θα αναπτύξουν κοινές δράσεις επικοινωνίας, προβάλλοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Temu στους Κύπριους εμπόρους και τις τοπικές επιχειρήσεις. «Η Κύπρος διαθέτει μια δυναμική και φιλόδοξη επιχειρηματική κοινότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Temu. «Η συνεργασία μας με τον CITEA μάς επιτρέπει να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στις τοπικές επιχειρήσεις, βοηθώντας τες να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά κανάλια, να αποκτήσουν πρόσβαση στη διεθνή ζήτηση και να αναπτυχθούν σε νέες αγορές».