Μνημόνιο συνεργασίας UNIC Athens και IPMA Greece για διοίκηση έργων στην εποχή της ΤΝ

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens και το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), πλήρες μέλος του International Project Management Association (IPMA) από το 2006, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης και της πρακτικής της Διοίκησης Έργων στην Ελλάδα, και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Καθηγητή Δρ. Νικόλαο Αντωνακάκη, Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens, και την κα Κατερίνα Θεοφανίδου, Πρόεδρο του Ε.Δ.Δ.Ε. (IPMA Greece). Η συνεργασία εστιάζει ιδιαίτερα στον μετασχηματισμό του επαγγέλματος της Διοίκησης Έργων από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες και στελέχη.

Ο Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Αντωνακάκης, δήλωσε: «Η Διοίκηση Έργων αποτελεί μία από τις πλέον ζητούμενες δεξιότητες στη σύγχρονη οικονομία και μετασχηματίζεται ταχύτατα από την τεχνητή νοημοσύνη. Η συνεργασία μας με το IPMA Greece επιτρέπει στους φοιτητές μας να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα εφόδια ήδη από τα προπτυχιακά τους χρόνια και συνδέει τη Σχολή μας με την κορυφαία επαγγελματική κοινότητα του κλάδου στην Ελλάδα.»

Η κα Κατερίνα Θεοφανίδου, δήλωσε: «Η σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης του IPMA είναι κεντρική προτεραιότητα του IPMA Greece. Με το UNIC Athens αποκτούμε έναν ακαδημαϊκό εταίρο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού δράσεις σχετικές με τη διαχείριση έργων για τη φοιτητική κοινότητα, τους νέους επαγγελματίες και τα μέλη μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.»

Άξονες της συνεργασίας

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και ερευνητικών δράσεων, μεταξύ των οποίων:

Σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τις διεθνείς πιστοποιήσεις IPMA, ώστε οι φοιτητές της Σχολής να αποκτούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά εφόδια στη Διοίκηση Έργων.

Συμμετοχή πιστοποιημένων επαγγελματιών του IPMA Greece στην εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής, μέσω προσκεκλημένων διαλέξεων και εργαστηρίων.

Συνδιοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων και ημερίδων για τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης Έργων και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο.

Συμμετοχή φοιτητών του UNIC Athens σε διαγωνισμούς, δράσεις νέων επαγγελματιών και κοινότητες δικτύωσης του IPMA.

Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, με έμφαση στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη Διοίκηση Έργων.

Κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διερεύνηση συνεργασιών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.