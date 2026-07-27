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Τρίτη, 28 Ιουλίου

Weekly Telecom: Η τεχνολογία θέλει σχέδιο, οι πολίτες αποτέλεσμα και η γραφειοκρατία error 404!

infocomBy 1 Min Read Χωρίς Κατηγορία
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Τα περίπου €23 δισ. εθνικών πόρων που προβλέπει η εισήγηση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανοίγουν τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούγονται ίσως σαν μελωδία στα αυτιά, αν και σημασία έχει το ταμείο της πραγματικής οικονομίας. Τα €17,1 δισ. του ΕΠΑ, πάντως, μαζί με €5,8 δισ. για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περιόδου, δίνουν την κλίμακα. Η αγορά θα μετρήσει ρυθμό, συμβάσεις και έργα που φτάνουν στον πολίτη. Τα μεγάλα προγράμματα κρίνονται στο αποτέλεσμα – εκεί θα κριθεί και η αναπτυξιακή παρακαταθήκη του Ταμείου Ανάκαμψης.

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