InfoCom World 2026: «Connected Intelligence: Gateway to the New Reality!» στις 8 Δεκεμβρίου!

Το InfoCom World 2026 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, με κεντρικό τίτλο «Connected Intelligence: Gateway to the New Reality!». Η φετινή διοργάνωση φέρνει στο επίκεντρο τη νέα ψηφιακή εποχή, εκεί όπου η συνδεσιμότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δίκτυα νέας γενιάς, τα δεδομένα, το cloud, η κυβερνοασφάλεια και οι επιχειρησιακές εφαρμογές συγκλίνουν.

Η τεχνολογία περνά από τη φάση των υποδομών στη φάση της ευφυούς αξιοποίησής τους. Δίκτυα, υπηρεσίες, συσκευές, οργανισμοί και χρήστες συνδέονται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα Connected Intelligence, όπου η συνδεσιμότητα λειτουργεί ως βάση για νέες υπηρεσίες, αυτοματισμούς, εφαρμογές και επιχειρηματικά μοντέλα.

Το InfoCom World 2026 εξετάζει πώς η ευφυής συνδεσιμότητα γίνεται η πύλη προς μια νέα πραγματικότητα για τις τηλεπικοινωνίες, τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο, τους πολίτες, τα media, την αγορά εργασίας και την καθημερινότητα.

Από τη συνδεσιμότητα στη συνδεδεμένη νοημοσύνη

Η αγορά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Οι επενδύσεις σε δίκτυα, η μετάβαση σε περιβάλλοντα 5G Standalone, η ανάπτυξη των οπτικών ινών, το cloud, το edge, τα data centers, η κυβερνοασφάλεια, η ρύθμιση, το Open Gateway, τα APIs και η AI διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο ανταγωνισμού και ανάπτυξης.

Η πραγματική αξία προκύπτει όταν οι υποδομές συνδέονται με δεδομένα, αυτοματισμούς, AI agents, εφαρμογές και επιχειρησιακές ανάγκες. Από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τη βιομηχανία έως την υγεία, τις smart cities, τα media, το customer experience και τη δημόσια διοίκηση, η νέα πραγματικότητα απαιτεί τεχνολογίες με πρακτικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν οι στρατηγικές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι υποδομές νέας γενιάς, οι συνεργασίες με τον κλάδο του ICT, η ανθεκτικότητα των δικτύων και οι υπηρεσίες που δημιουργούν αξία για επιχειρήσεις, πολίτες και Δημόσιο.

AI στην πράξη: από το hype στα use cases

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις, δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες. Το InfoCom World 2026 εστιάζει στην εφαρμογή της AI στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών, στις παραγωγικές διαδικασίες, στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις κάθετες αγορές.

Η AI θα εξεταστεί ως εργαλείο για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση, την ανάλυση δεδομένων, την εξυπηρέτηση πελατών, την κυβερνοασφάλεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, την υγεία, τα media και τα νέα ψηφιακά προϊόντα. Η συζήτηση θα δώσει έμφαση σε παραδείγματα εφαρμογής, εμπόδια υλοποίησης, δεξιότητες, εμπιστοσύνη και διακυβέρνηση.

Παράλληλα, το συνέδριο θα αναδείξει τη σχέση της AI με τη δημοκρατία, τη δημόσια σφαίρα, την ενημέρωση και τη διαχείριση της πληροφορίας, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης της εμπιστοσύνης.

Δίκτυα, cloud, υποδομές και ασφάλεια

Το InfoCom World 2026 θα χαρτογραφήσει την επόμενη ημέρα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής υποδομής. Η ανάπτυξη των δικτύων 5G και των οπτικών ινών, η αξιοποίηση του cloud και του edge, η ενίσχυση των data centers και η μετάβαση των δικτύων σε ανοιχτές πλατφόρμες υπηρεσιών δημιουργούν νέες ευκαιρίες για παρόχους, επιχειρήσεις, developers και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη θέση θα έχει η κυβερνοασφάλεια, η προστασία δεδομένων, η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών. Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και της καινοτομίας.

Έκθεση, CEO Summit και InfoCom Awards 2026

Ο εκθεσιακός χώρος του InfoCom World 2026 θα λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εταιρείες τεχνολογίας, ICT vendors, integrators, AI solution providers, cybersecurity εταιρείες, cloud και data center providers, startups, θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο του InfoCom World 2026, το CEO Summit θα φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους CEOs των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, για μια συζήτηση γύρω από τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, τη μετάβαση σε 5G Standalone δίκτυα, την ανάπτυξη των οπτικών ινών, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τη ρύθμιση, την AI και την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, τα InfoCom Awards 2026 θα αναδείξουν εταιρείες, οργανισμούς, έργα, υποδομές, εφαρμογές και πρόσωπα που ξεχωρίζουν στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, την AI, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνολογική πρόοδο.

Το InfoCom World 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, τους επικεφαλής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, στελέχη του ICT και όλο το οικοσύστημα της ψηφιακής αγοράς, σε μια ημέρα συζήτησης, γνώσης και δικτύωσης για τη νέα εποχή της συνδεδεμένης νοημοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τη δωρεάν εγγραφή είναι διαθέσιμες στο infocomworld.gr.