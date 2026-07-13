Weekly Telecom: Το 5G «μπήκε» στο νοσοκομείο και η AI στο Eurogroup!

«Αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, τότε σίγουρα πρόκειται για τεράστια σπατάλη χώρου», έγραψε κάποτε ο Αμερικανός αστρονόμος Carl Sagan στο μυθιστόρημά του «Contact». Εμείς δεν γνωρίζουμε αν είμαστε μόνοι, γνωρίζουμε όμως ότι η χώρα μας κάνει νέα βήματα στο διάστημα και δεν σπαταλάει την ευκαιρία, καθώς ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 βρίσκεται πλέον σε τροχιά στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, προσφέροντας δυνατότητες παρατήρησης της Γης για την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και τη δημόσια διοίκηση ◆ Αυτό δε σημαίνει φυσικά ότι γίναμε διαστημική υπερδύναμη, αλλά είναι σίγουρα μία καλή αρχή ◆ Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφηκε ότι το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα μπαίνει σε φάση νέων επενδύσεων και διεθνούς ανάπτυξης, με το Hellas Space 2.0 και τις 18 εκτοξεύσεις μικροδορυφόρων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι εταιρείες ξεπερνούν τον μίζερο ρόλο του υπεργολάβου και αποκτούν ισχυρότερη θέση στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας. Και αυτό από μόνο του είναι μία «εκτόξευση»!

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