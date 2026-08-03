Δύναμη – Ενέργεια – Ηypercomputing: Η Ελλάδα αποκτά υποδομές και μεγαλύτερες φιλοδοξίες! [Weekly Telecom]

Από τον λιγνίτη στα data! Η ευρωπαϊκή κούρσα για τα AI Gigafactories περνά στη φάση των προτάσεων, με επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και τη ΔΕΗ να σχεδιάζει για τη Δυτική Μακεδονία ένα κέντρο δεδομένων 300 MW, συνδέοντας τη μεταλιγνιτική μετάβαση με την υπολογιστική ισχύ – όπως πρέπει άλλωστε! ◆ Πώς λέμε Δύναμη – Ενέργεια – Hypercomputing; Αν και, αν φύγουμε από το ειδικό και πάμε στη συνολική εικόνα, το Δύναμη – Ενέργεια – Ηγεσία θα ταίριαζε καλύτερα! ◆ Η προθεσμία της 12ης Νοεμβρίου βάζει σαφές χρονοδιάγραμμα, όμως η ουσιαστική δοκιμασία αρχίζει αμέσως μετά: ενέργεια, δίκτυα, χρηματοδότηση και ταχύτητα υλοποίησης πρέπει να «κουμπώσουν». Αυτά τα «υπερεργοστάσια» προορίζονται για εκπαίδευση, εξαγωγή συμπερασμάτων και λεπτομερή προσαρμογή μοντέλων ΤΝ αιχμής ◆ Αν κρίνουμε από το πως έχουν προχωρήσει κάποιοι «συν-ανταγωνιστές», έχουμε αργήσει λίγο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε και τα εργοστάσια να πάρουν μπρος για να πάμε… μπροστά με βήμα ταχύ! ◆ Στο ίδιο μήκος κύματος, το Hellas-Space 2.0 βάζει 350 εκατ. ευρώ στο τραπέζι, με στόχο τουλάχιστον 50% ελληνική συμμετοχή. Το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας, γιατί διευρύνει τους ορίζοντες και δημιουργεί ευκαιρίες για τις εγχώριες εταιρείες ◆ Οι άξονες του νέου προγράμματος περιλαμβάνουν δορυφόρους υψηλής διακριτικής ικανότητας και θερμικής απεικόνισης, ασφαλείς επικοινωνίες, επιτήρηση του διαστήματος και υποδομές δεδομένων ◆ Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην παραγωγική συνέχεια μετά τις συμβάσεις, γιατί οι δορυφόροι αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν αφήνουν πίσω τεχνογνωσία, γραμμές παραγωγής και εφαρμογές για την καθημερινή οικονομία ◆ Η Ελλάδα συνυπογράφει επίσης την πρωτοβουλία 25 κυβερνήσεων για το 6G. Το πρώτο εμπορικό δίκτυο 6G αργεί, όμως οι κανόνες της επόμενης δεκαετίας γράφονται ήδη. Και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο!

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