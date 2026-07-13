ΑΒΒ: νέος Διευθυντής Electrification για Ελλάδα και Κύπρο ο Χρήστος Σκαρλατάκης

Ο Χρήστος Σκαρλατάκης ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Electrification) της ABB για την Ελλάδα και την Κύπρο, από την 1η Απριλίου 2026.

Στο νέο του ρόλο, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της εμπορικής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων Marketing και Πωλήσεων του Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, σε μία χρονική στιγμή στην οποία η ABB εστιάζει στρατηγικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών που συνδέουν και προστατεύουν το εξελισσόμενο ηλεκτρικό δίκτυο στην Ευρώπη.

Ο κ. Σκαρλατάκης διαθέτει σχεδόν είκοσι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικές, εμπορικές και διοικητικές θέσεις, με έμφαση στα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΒΒ καθώς και στην διαχείριση πελατών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το 2007, ξεκινώντας την επαγγελματική του πορεία ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στον Τομέα Kίνησης της ABB. Στη συνέχεια ανέλαβε την θέση του Industry Account Manager για Ελλάδα και Κύπρο, έχοντας την ευθύνη διαχείρισης στρατηγικών βιομηχανικών πελατών ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν υπεύθυνος για την υποστήριξη πελατών στον Τομέα Αυτοματισμού.

Ο κ. Σκαρλατάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.