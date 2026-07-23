Μεγαλύτερη τιμολογιακή ευχέρεια για τον ΟΤΕ σε 23 περιοχές

Την άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας του ΟΤΕ σε 23 αστικά κέντρα, όπου έχουν αναπτυχθεί ανταγωνιστικά δίκτυα, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ.

Η πρόταση αφορά προϊόντα και υπηρεσίες οπτικής ίνας έως το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH). Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο ΟΤΕ δεν θα υποχρεούται να διαμορφώνει βάσει κόστους τις συγκεκριμένες τιμές χονδρικής, αποκτώντας μεγαλύτερη ευχέρεια τιμολόγησης.

Το σχέδιο βασίζεται σε αίτημα που υπέβαλε η εταιρεία τον Μάρτιο για 24 αστικά κέντρα. Μετά την εξέταση των στοιχείων, η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι τα προβλεπόμενα κριτήρια πληρούνται στα 23.

Εκτός μένει το Πικέρμι, καθώς η κάλυψη από εναλλακτικό δίκτυο υπολογίστηκε σε 57,31%, χαμηλότερα από το απαιτούμενο όριο του 80%.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Το κείμενο, όπως σημειώνει η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύει την Αρχή ως προς την τελική ρύθμιση που θα ακολουθήσει.