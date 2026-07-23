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Πέμπτη, 23 Ιουλίου

Μεγαλύτερη τιμολογιακή ευχέρεια για τον ΟΤΕ σε 23 περιοχές

Τέτη ΗγουμενίδηBy 1 Min Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms
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Την άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας του ΟΤΕ σε 23 αστικά κέντρα, όπου έχουν αναπτυχθεί ανταγωνιστικά δίκτυα, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ.

Η πρόταση αφορά προϊόντα και υπηρεσίες οπτικής ίνας έως το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH). Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο ΟΤΕ δεν θα υποχρεούται να διαμορφώνει βάσει κόστους τις συγκεκριμένες τιμές χονδρικής, αποκτώντας μεγαλύτερη ευχέρεια τιμολόγησης.

Το σχέδιο βασίζεται σε αίτημα που υπέβαλε η εταιρεία τον Μάρτιο για 24 αστικά κέντρα. Μετά την εξέταση των στοιχείων, η ΕΕΤΤ κατέληξε ότι τα προβλεπόμενα κριτήρια πληρούνται στα 23.

Εκτός μένει το Πικέρμι, καθώς η κάλυψη από εναλλακτικό δίκτυο υπολογίστηκε σε 57,31%, χαμηλότερα από το απαιτούμενο όριο του 80%.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Το κείμενο, όπως σημειώνει η ΕΕΤΤ δεν δεσμεύει την Αρχή ως προς την τελική ρύθμιση που θα ακολουθήσει.

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Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

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