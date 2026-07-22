Σε δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη για τη συνέχιση του κυβερνητικού cloud στο Microsoft Azure

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) η διακήρυξη για τη σύναψη νέας σύμβασης που αφορά τη συνέχιση και επέκταση του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud και H-Cloud), με προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει τα 235,5 εκατ. ευρώ.

Η νέα σύμβαση αφορά τη συνέχιση για δύο ακόμη έτη των υφιστάμενων νεφοϋπολογιστικών υποδομών του Δημοσίου, οι οποίες λειτουργούν ήδη επιχειρησιακά αξιοποιώντας την πλατφόρμα Microsoft Azure.

Αντικείμενο του έργου είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας, της επεκτασιμότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υποδομών που υποστηρίζουν τα κυβερνητικά νέφη G-Cloud και H-Cloud, στα οποία φιλοξενούνται κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των δημόσιων φορέων κατά την επόμενη διετία.

Η σύμβαση καλύπτει υπηρεσίες φιλοξενίας στο Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος της πλατφόρμας Microsoft Azure, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών cloud. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται υπηρεσίες Compute, Storage, Network, βάσεων δεδομένων, Platform as a Service (PaaS), κυβερνοασφάλειας, αντιγράφων ασφαλείας και Disaster Recovery, καθώς και υπηρεσίες Internet of Things (IoT), τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και αξιοποίησης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται ακόμη υπηρεσίες μετάπτωσης εφαρμογών, βελτιστοποίησης της αρχιτεκτονικής, επιχειρησιακής διαχείρισης, helpdesk και επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και στην ΗΔΙΚΑ. Προβλέπεται επίσης η παροχή υπηρεσιών Microsoft Unified Enterprise Support για την υποστήριξη του κυβερνητικού περιβάλλοντος.

Η διακήρυξη ορίζει ακόμη ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω των κέντρων δεδομένων της Microsoft εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το EU Data Boundary (ευρωπαϊκό πλαίσιο που προβλέπει τη διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η βασική σύμβαση έχει προϋπολογισμό 157 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης η συνολική αξία της μπορεί να ανέλθει στα 235,5 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.