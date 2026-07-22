Στο μικροσκόπιο Facebook και Instagram στις πρώτες καταγγελίες χρηστών με βάση τον DSA

Η πρώτη ετήσια αποτίμηση της εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) στην Ελλάδα δείχνει ότι οι περισσότερες αναφορές χρηστών αφορούν το Facebook και το Instagram. Συνολικά, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έλαβε το 2025 135 καταγγελίες για πιθανές παραβάσεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά την εικόνα εφαρμογής του DSA στην ελληνική αγορά.

Η έκθεση καταγράφει ότι από τις 135 αναφορές, οι 74 αφορούσαν παρόχους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πάροχο εγκατεστημένο στην Ελλάδα και 60 υποθέσεις που κρίθηκε ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του DSA. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει και τη δομή της ευρωπαϊκής αγοράς, όπου οι μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες δραστηριοποιούνται διασυνοριακά και εποπτεύονται από τις αρχές των χωρών στις οποίες έχουν την έδρα τους.

Το 2025 αποτέλεσε παράλληλα το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του μηχανισμού εποπτείας του DSA στην Ελλάδα. Η ΕΕΤΤ συγκρότησε τη νέα Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και λοιπών Ψηφιακών Θεμάτων, στελεχώνοντάς την με εξειδικευμένο προσωπικό, πραγματοποίησε 136 ελέγχους για την αποτύπωση της αγοράς ενδιάμεσων ψηφιακών υπηρεσιών και προχώρησε στην εγγραφή μη καταγεγραμμένων παρόχων στο σχετικό μητρώο. Παράλληλα, πιστοποίησε το πρώτο Όργανο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών που εδρεύει στην Ελλάδα για την επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαχείριση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών Agora, το οποίο χρησιμοποιούν οι Εθνικοί Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών. Συνολικά, 49 υποθέσεις διαβιβάστηκαν μέσω του συστήματος στους αρμόδιους συντονιστές άλλων κρατών-μελών και δύο ακόμη απευθείας στη Γερμανία λόγω αρμοδιότητας. Αντίθετα, 23 υποθέσεις δεν προωθήθηκαν επειδή δεν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα στοιχεία, δεν υποβλήθηκαν επαρκώς τεκμηριωμένες αναφορές ή οι ίδιες αποσύρθηκαν μετά την επίλυση του προβλήματος. Οι περισσότερες διαβιβάσεις αφορούσαν την Ιρλανδία, όπου είναι εγκατεστημένοι αρκετοί από τους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.

Ως προς τις ίδιες τις πλατφόρμες, το Facebook συγκέντρωσε 28 καταγγελίες και ακολούθησε το Instagram με 17. Στη συνέχεια βρέθηκαν το YouTube με τρεις αναφορές, τα Google Search, Google Maps και TikTok με δύο το καθένα και το Google Play με μία.

Οι αναφορές των χρηστών αφορούσαν κυρίως δυσκολίες επικοινωνίας με τους παρόχους των ψηφιακών υπηρεσιών, ανεπαρκή αιτιολόγηση αποφάσεων περιορισμού λογαριασμών ή περιεχομένου, καθώς και προβλήματα κατά την υποβολή καταγγελιών μέσω των ίδιων των πλατφορμών. Πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα των υποχρεώσεων που εισάγει ο DSA ως προς τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία των χρηστών.

Η έκθεση αναδεικνύει ακόμη την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας της ΕΕΤΤ με εθνικές αρχές, αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου (trusted flaggers), οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο μέσω ειδικής συνάντησης εργασίας, ενώ η Αρχή συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών και των ομάδων εργασίας του.

Για το 2026, η ΕΕΤΤ σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της εποπτείας των εγχώριων παρόχων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον DSA, στη διεύρυνση της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και στην αποτύπωση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών για τα δικαιώματά τους.