CBS: υποστήριξη των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει μετά από διαγωνισμό, το έργο «Υποστήριξη απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην υλοποίηση και υποστήριξη κρίσιμων έργων ΤΠΕ για τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντικείμενό του είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και διαχείρισης των κεντρικών πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της ασφάλειας και της αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα εκτεταμένο και σύνθετο δίκτυο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με Κέντρο Δεδομένων και πολλές περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη την πόλη. Η υποδομή περιλαμβάνει κρίσιμα συστήματα δικτύωσης, ασφάλειας, αποθήκευσης δεδομένων, εικονικοποίησης, τηλεφωνίας VoIP, καθώς και υπηρεσίες Cloud μέσω του G–Cloud.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας, η Cosmos Business Systems συμβάλλει στην ενίσχυση της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα , υποστηρίζοντας κρίσιμες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά τις υπηρεσίες του Δήμου και, κατ’ επέκταση, τους πολίτες.