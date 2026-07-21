Ποιος ελέγχει την ΤΝ;

Για χρόνια, η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι η αγορά πρέπει να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα, με λιγότερα εμπόδια και περισσότερη ταχύτητα. Η πρόσφατη κίνηση του Τραμπ για μεγαλύτερη κρατική εμπλοκή στην αξιολόγηση προηγμένων AI μοντέλων έχει ενδιαφέρον κυρίως ως «σήμα». Όχι τόσο για τις λεπτομέρειες ενός πλαισίου που μπορεί να αλλάξει, όσο γιατί δείχνει ότι ακόμη και οι θερμοί υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς κοιτούν την AI με μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Όταν μια τεχνολογία είναι απλώς εργαλείο παραγωγικότητας, η αγορά μπορεί να κινηθεί σχεδόν μόνη της. Όταν, όμως, αρχίζει να επηρεάζει ασφάλεια, οικονομία και υποδομές, το κράτος ξαναμπαίνει στο δωμάτιο.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην κυβερνοασφάλεια, καθώς μπορεί να επιταχύνει τον εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικό, δημιουργώντας αξία για την άμυνα, αλλά και νέα περιθώρια για επιθετική αξιοποίηση από κακόβουλους παίκτες. Με απλά λόγια, το ίδιο εργαλείο μπορεί να κλείσει μια τρύπα ή να τη βρει πρώτος κάποιος με άλλες προθέσεις.

Πλέον μιλάμε για συστήματα που μπορούν να αγγίξουν κρίσιμες υποδομές, τράπεζες, νοσοκομεία, δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Όταν η AI μπαίνει σε αυτά τα πεδία, η συζήτηση για κανόνες έρχεται σχεδόν αναπόφευκτα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εποπτεία πρέπει να γίνει συνώνυμο της ακινησίας. Αν κάθε νέο μοντέλο εγκλωβιστεί σε μια βαριά γραφειοκρατική διαδικασία, τότε η καινοτομία θα χάσει τον ρυθμό της και οι πιο τολμηροί θα κινηθούν αλλού.

Από την άλλη, αν τα ισχυρά συστήματα εξελίσσονται μόνο με βάση τους ρυθμούς και τα συμφέροντα των εταιρειών, τότε το ρίσκο μεταφέρεται στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις και στις υποδομές. Η σωστή ισορροπία βρίσκεται κάπου ανάμεσα: αρκετή ελευθερία για την καινοτομία, αλλά και αρκετή εποπτεία ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τις ζημιές.

Υπάρχει εδώ και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, χωρίς εύκολες ιδεολογικές ταμπέλες. Όλοι μιλούν για την ελεύθερη αγορά, για την ταχύτητα της καινοτομίας και για την ανάγκη να μη δεθούν τα χέρια των εταιρειών.

Και σωστά, γιατί χωρίς ελευθερία πειραματισμού η τεχνολογία δύσκολα προχωρά. Την ίδια στιγμή, ακόμη και στο πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το κράτος παραμένει παρόν, όχι απαραίτητα για να καθοδηγήσει την καινοτομία, αλλά για να διαχειριστεί το συστημικό ρίσκο.

Το θέμα, όμως, δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Σήμερα η αφετηρία βρίσκεται εκεί, επειδή εκεί συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της τεχνολογικής ισχύος, ενώ η Ευρώπη έχει ήδη επιλέξει έναν πιο κανονιστικό δρόμο με το AI Act.

Αύριο, η ίδια συζήτηση θα αφορά κάθε χώρα που θα χρησιμοποιεί AI στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην άμυνα, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην κυβερνοασφάλεια. Τα μοντέλα, τα δεδομένα και οι υπηρεσίες ταξιδεύουν πιο εύκολα από τους νόμους.

Αν ένα μοντέλο αναπτυχθεί στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιηθεί από μια ευρωπαϊκή επιχείρηση, εκπαιδευτεί σε παγκόσμια δεδομένα και επηρεάσει έναν πολίτη στην Ελλάδα, ποιος έχει τελικά την ευθύνη; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, και δεν λύνεται με ένα ακόμη ωραίο PDF πολιτικής.

Γι’ αυτό και η ιδέα ενός διεθνούς μηχανισμού εποπτείας ακούγεται πλέον λιγότερο θεωρητική, αλλά χρειάζεται ρεαλισμός. Οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να θέτουν αρχές και να ανοίγουν πεδία συνεργασίας, όμως συχνά δυσκολεύονται εκεί όπου αρχίζει η πραγματική επιβολή.

Ειδικά όταν απέναντί τους βρίσκονται ισχυρά κράτη, μεγάλες αγορές ή κολοσσοί, η απόσταση ανάμεσα στη σύσταση και στην πράξη μεγαλώνει. Άρα το ζητούμενο αφορά έναν μηχανισμό με τεχνική επάρκεια, διαφάνεια, κοινά πρότυπα και αρκετό θεσμικό βάρος, όχι έναν ακόμη φορέα με ωραίες διακηρύξεις.

Το μέλλον της AI θα κριθεί σε αυτή την ισορροπία: χωρίς θυσία της ασφάλειας στον βωμό της ταχύτητας, αλλά και χωρίς… σκότωμα της καινοτομίας στο όνομα της ασφάλειας. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε η συζήτηση για την ευθύνη της μπορεί να μείνει εγκλωβισμένη σε αυτά.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες