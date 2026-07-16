Η ΕΕ επιβάλλει στην Google αλλαγές για Android και Search

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο δεσμευτικές αποφάσεις για την Google, υποχρεώνοντας την εταιρεία να διευρύνει την πρόσβαση ανταγωνιστικών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργίες του Android και να κοινοποιεί δεδομένα της Google Search σε επιλέξιμους παρόχους αναζήτησης. Οι αποφάσεις αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές, ή DMA.

Η Google θα πρέπει να αρχίσει να μοιράζεται δεδομένα αναζήτησης με επιλέξιμους παρόχους από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι χρήστες Android θα αρχίσουν να επωφελούνται από τις αλλαγές τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Οι προδιαγραφές είναι δεσμευτικές και προέκυψαν έπειτα από τεχνικές διαδικασίες μεταξύ της εταιρείας, της Επιτροπής και τρίτων μερών.

Πρόσβαση ανταγωνιστών στις λειτουργίες του Android

Η πρώτη απόφαση αφορά τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης με το Android. Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι ανταγωνιστικοί ψηφιακοί βοηθοί έχουν σήμερα περιορισμένη πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, ενώ οι υπηρεσίες της Google, όπως το Gemini, διαθέτουν πληρέστερη πρόσβαση. Η διαφορά αυτή επηρεάζει την ικανότητα τρίτων υπηρεσιών να ανταγωνίζονται υπό αντίστοιχους όρους.

Η παρέμβαση αφορά μια αγορά με ευρεία βάση χρηστών στην Ευρώπη. Περίπου 60% των χρηστών στην ΕΕ διαθέτουν συσκευή Android και, κατά την Κομισιόν, οι περιορισμοί πρόσβασης καθιστούν τους εναλλακτικούς βοηθούς λιγότερο ελκυστικούς. Οι ανταγωνιστές αποκτούν πρόσβαση σε λειτουργίες συστήματος, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες που αξιοποιούν πληρέστερα τις δυνατότητες της συσκευής.

Με τις νέες προδιαγραφές, οι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιούν τον βοηθό της επιλογής τους με φωνητικές εντολές, αντίστοιχες με το «Hey Google». Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τρίτους βοηθούς για ενέργειες μέσα σε εφαρμογές, όπως η κράτηση ταξί, η πρόταση απαντήσεων σε εφαρμογές συνομιλίας ή η αναζήτηση πληροφοριών για τόπο που επισκέφθηκαν πρόσφατα.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα μέτρα ενσωματώνουν εγγυήσεις για την ιδιωτικότητα, την ακεραιότητα της συσκευής και την ασφάλεια. Παράλληλα, η Google μπορεί να αξιολογεί τους κινδύνους που ενδέχεται να συνδέονται με την παροχή βαθύτερης πρόσβασης σε υπηρεσίες τρίτων. Προβλέπονται δικλίδες για δεδομένα και συσκευές, με στόχο τον περιορισμό κινδύνων κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κοινοποίηση δεδομένων από την Google Search

Η δεύτερη απόφαση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Google θα πρέπει να παρέχει δεδομένα αναζήτησης σε άλλες μηχανές αναζήτησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση ανταγωνιστικών υπηρεσιών, δημιουργώντας ευρύτερο πεδίο επιλογών για τους ευρωπαίους χρήστες.

Στους επιλέξιμους αποδέκτες περιλαμβάνονται και chatbot τεχνητής νοημοσύνης όταν προσφέρουν λειτουργίες αναζήτησης. Υπό την προϋπόθεση της ανωνυμοποίησης, η Google θα πρέπει να κοινοποιεί τα ίδια δεδομένα που συλλέγει για τη βελτίωση των δικών της υπηρεσιών αναζήτησης. Η κοινοποίηση καλύπτει και chatbot αναζήτησης, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της Επιτροπής.

Η απόφαση προβλέπει πολυεπίπεδη μέθοδο ανωνυμοποίησης των δεδομένων, η οποία αναπτύχθηκε με τη συμβολή ειδικών στην προστασία της ιδιωτικότητας. Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για τη σχέση του DMA με τον GDPR.

Η Google διατηρεί τη δυνατότητα να αξιολογεί, πριν από την κοινοποίηση δεδομένων σε συγκεκριμένο τρίτο μέρος, αν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας ή προστασίας δεδομένων. Οι προδιαγραφές προβλέπουν επίσης έναν δίκαιο τρόπο υπολογισμού της τιμής των κοινοποιούμενων δεδομένων και διαφανή διαδικασία για την πρόσβασή τους από τους παρόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η θέση της Google στο πλαίσιο DMA

Η Επιτροπή άνοιξε τις δύο διαδικασίες προδιαγραφών στις 27 Ιανουαρίου 2026, για την κοινοποίηση δεδομένων της Google Search και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης με το Android. Τα προκαταρκτικά πορίσματα κοινοποιήθηκαν στην Google και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο. Οι διαδικασίες διευκρινίζουν τον τρόπο συμμόρφωσης με τον DMA και υπόκεινται σε ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο.

Η Επιτροπή είχε ορίσει, τον Σεπτέμβριο του 2023, τη Google Search, το Google Play, τους Χάρτες Google, το YouTube, το Android, το Chrome, το Google Shopping και τις διαφημιστικές υπηρεσίες της Google ως βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. Η εταιρεία υπάγεται στις σχετικές υποχρεώσεις του DMA από τον Μάρτιο του 2024. Οι διαδικασίες προδιαγραφών αποσκοπούν στην εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων και δεν προβλέπουν επιβολή προστίμων.

Η Google αμφισβήτησε τα μέτρα. Ο πρόεδρος διεθνών υποθέσεων της εταιρείας, Κεντ Γουόκερ, δήλωσε ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν κρίσιμες εγγυήσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία είχε προτείνει λύσεις για την προστασία των χρηστών, οι οποίες θα εκπλήρωναν παράλληλα τους στόχους του DMA.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, ανέφερε ότι τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, της πολυμορφίας και του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης για Android και των μηχανών αναζήτησης. Η Κομισιόν επιδιώκει ευρύτερες επιλογές χρηστών στις δύο κατηγορίες υπηρεσιών.