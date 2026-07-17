Συμφωνία 29 χωρών για νέο οργανισμό διεθνούς συνεργασίας στην AI

Συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, WAICO, υπέγραψαν 29 χώρες στη Σαγκάη, με τον νέο φορέα να αποκτά έδρα την κινεζική πόλη. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διακυβερνητικού οργανισμού για τη διεθνή συνεργασία και διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τη συμφωνία υπέγραψε για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι. Εκπρόσωποι από τις 29 χώρες, ανάμεσά τους το Καζακστάν, το Λάος, το Πακιστάν, η Ρωσία και η Ινδονησία, συμμετείχαν στην τελετή και έγιναν ιδρυτικά μέλη της WAICO. Παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συμφωνία και τα ιδρυτικά μέλη

Η WAICO προβλέπεται να λειτουργεί ως διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Σαγκάη. Η συμφωνία αναφέρει ότι ο φορέας θα στηρίζεται στους σκοπούς του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην ευρεία διαβούλευση και στην κοινή συνεισφορά προς αμοιβαίο όφελος, ακολουθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη και χρήση της AI.

Στόχος της WAICO, κατά τη συμφωνία, είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της παγκόσμιας διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης. Η οργάνωση θα επιδιώκει η AI να παραμένει ωφέλιμη, ασφαλής και δίκαιη, συμβάλλοντας στην ομαλή ανάπτυξή της προς όφελος της ανθρωπότητας. Η ίδρυση του οργανισμού τοποθετεί τη Σαγκάη στο επίκεντρο μιας νέας πολυμερούς πρωτοβουλίας για την τεχνολογία.

Η κινεζική πρόταση για την AI

Μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε την Κίνα ως εταίρο των αναπτυσσόμενων χωρών στην AI, μιλώντας στη Διάσκεψη για την Παγκόσμια Τεχνητή Νοημοσύνη στη Σαγκάη. Ανακοίνωσε 5.000 ευκαιρίες κατάρτισης και σεμιναρίων στην AI για αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς.

Ο Σι αναφέρθηκε στην Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, τον Αραβικό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση ως φορείς με τους οποίους η Κίνα επιδιώκει να αναπτύξει συνεργασία στην AI. Περιέγραψε την ανάπτυξη της τεχνολογίας ως «συμφωνία διεθνούς συνεργασίας» αντί για «σόλο» μιας μόνο χώρας και δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να κινηθεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και πρακτικές ενέργειες.

Ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε επίσης ενίσχυση της επίγνωσης των κινδύνων και διατήρηση της AI υπό ανθρώπινο έλεγχο. Τάχθηκε κατά της διεύρυνσης της έννοιας της εθνικής ασφάλειας στον τομέα της AI και κατά της τοποθέτησης της ασφάλειας μιας χώρας πάνω από εκείνη των άλλων.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις προηγμένες τεχνολογίες

Οι δηλώσεις του Σι έγιναν σε περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας προς την Κίνα. Η αυστηροποίηση άρχισε κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν η Huawei εντάχθηκε το 2019 στη λίστα οντοτήτων του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν εισήγαγε το 2022 νέους ελέγχους εξαγωγών, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Κίνας να αγοράζει προηγμένα chips υπολογιστικής ισχύος και να κατασκευάζει εξελιγμένους ημιαγωγούς, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η αντιπαράθεση γύρω από την πρόσβαση στην τεχνολογία αποτελεί το βασικό πλαίσιο των αναφορών του Σι στη διεθνή συνεργασία και στους όρους ασφαλείας για την AI.

Η Nvidia ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2026, είχε ουσιαστικά αποκλειστεί από τον ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά υπολογιστικής ισχύος για data centers. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός της από την κινεζική αγορά συνέβαλε στη δημιουργία μεγαλύτερων οικοσυστημάτων πελατών και προγραμματιστών από ανταγωνιστές της.

Στην ίδια διάσκεψη, η Huawei παρουσίασε το Atlas 950 SuperPoD, ένα σύστημα που συνδέει πολλαπλά chips για την ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος. Η εταιρεία αναφέρει ότι το σύστημα προορίζεται για τις ανάγκες μεγάλων data centers και για την εκπαίδευση μοντέλων μεγάλης κλίμακας.