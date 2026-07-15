Νέα Υόρκη: Αναστολή κρατικών αδειών για μεγάλα κέντρα δεδομένων AI

Την εξέταση νέων, μη ολοκληρωμένων κρατικών περιβαλλοντικών αδειών για μεγάλα κέντρα δεδομένων παγώνει έως και για έναν χρόνο η Νέα Υόρκη, με εκτελεστικό διάταγμα της κυβερνήτριας Κάθι Χόκουλ. Το μέτρο αφορά εγκαταστάσεις που καταναλώνουν ή μπορούν να καταναλώσουν 50MW ηλεκτρικής ενέργειας και άνω, με εξαιρέσεις για μονάδες που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για μεταποίηση, έρευνα, εκπαίδευση ή ιατρική περίθαλψη.

Η πολιτεία χαρακτηρίζει την παρέμβαση ως την πρώτη πολιτειακή αναστολή αυτού του τύπου στις ΗΠΑ. Η Χόκουλ συνδέει την απόφαση με την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων, τους κινδύνους για το δίκτυο και την επιβάρυνση των λογαριασμών. Η ανακοίνωση της πολιτείας αναφέρει ότι η μέση οικιακή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη Νέα Υόρκη έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 68% από το 2019.

Περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από νέες άδειες

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το Department of Public Service θα εκπονήσει μια γενική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση και ακρόαση, ενώ θα εξετάζονται η ενεργειακή ζήτηση, η χρήση και η ποιότητα του νερού, η ποιότητα του αέρα, οι επιπτώσεις σε μειονεκτούσες κοινότητες και τα επίπεδα θορύβου.

Το Department of Environmental Conservation θα θέσει σε αναμονή αιτήσεις για διακριτικές άδειες, εγκρίσεις ή άδειες λειτουργίας που εκκρεμούσαν κατά την έκδοση του διατάγματος και δεν είχαν κριθεί πλήρεις. Η αναστολή αφορά κρατικές διαδικασίες και αφήνει εκτός τις άδειες των τοπικών αρχών, οι οποίες διατηρούν τον ρόλο τους στη χωροθέτηση και στις εγκρίσεις των έργων.

Ενέργεια και κόστος για τους καταναλωτές

Η Χόκουλ έχει αναθέσει στο Department of Public Service να εξετάσει μηχανισμούς ώστε τα κέντρα δεδομένων να πληρώνουν υψηλότερο κόστος για την ενέργεια που καταναλώνουν ή να εξασφαλίζουν τη δική τους ηλεκτρική τροφοδοσία. Η διαδικασία Energize NY συνδέεται με τον στόχο να περιοριστεί η μεταφορά του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων στο δίκτυο στους οικιακούς και άλλους καταναλωτές.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης εξέταση ενός New York Grid Acceleration Fund. Το ταμείο θα μπορούσε να απαιτεί κεφαλαιακές εισφορές από φορείς κέντρων δεδομένων για αναβαθμίσεις του δικτύου, προγράμματα διαχείρισης ζήτησης και προμήθεια νέας καθαρής ενέργειας. Το Department of Public Service θα εξετάσει ακόμη τη χρηματοδότηση παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης με μπαταρίες αφιερωμένων στις ανάγκες των εγκαταστάσεων.

Πλαίσιο για τις τοπικές κοινότητες

Η Empire State Development θα πρέπει να δημοσιεύσει μέσα σε 60 ημέρες ένα Community Investment Framework για τις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν ή εξετάζουν έργα κέντρων δεδομένων. Το πλαίσιο θα παρέχει κατευθύνσεις για διαπραγματεύσεις με επενδυτές και φορείς εκμετάλλευσης, με πιθανές παρεμβάσεις σε τοπικές υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται αναφορές σε επενδύσεις για ενεργειακά δίκτυα, ευρυζωνικές υποδομές, συστήματα άρδευσης ή επεξεργασίας λυμάτων. Προβλέπονται επίσης κατευθύνσεις για τοπικές προσλήψεις, προγράμματα μαθητείας, ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμμετοχή οργανωμένης εργασίας στις συμφωνίες για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Στήριξη και αντιδράσεις στην πολιτεία

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ορισμένοι Δημοκρατικοί νομοθέτες υποδέχθηκαν θετικά την απόφαση. Η Laura Shindell του Food & Water Watch απέδωσε το μορατόριουμ στην πίεση πολιτών που ζητούν προστασία του νερού, της ποιότητας του αέρα και της οικονομικής ασφάλειας των κοινοτήτων. Η πολιτειακή γερουσιαστής Kristen Gonzalez, εισηγήτρια του Responsible Data Center Development Act, δήλωσε ότι η πολιτεία χρειάζεται χρόνο για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου.

Δημοσκόπηση του Siena Research Institute τον Ιούνιο έδειξε ότι 46% των ερωτηθέντων θεωρούσε θετική μια ετήσια παύση νέων αδειών για μεγάλα κέντρα δεδομένων, έναντι 21% που τη θεωρούσε αρνητική. Αντίθετη θέση έχουν εκφράσει Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες, μεταξύ τους ο πολιτειακός βουλευτής Scott Gray, υποστηρίζοντας ότι ένα πολιτειακό μορατόριουμ παγώνει επενδύσεις και περιορίζει τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων.

Η πολιτειακή νομοθετική συνέλευση έχει ήδη εγκρίνει το Responsible Data Center Development Act, με μορατόριουμ ενός έτους για νέα κέντρα δεδομένων μέγιστης ενεργειακής ζήτησης 20MW και πρόσθετες διατάξεις για περιβαλλοντική αξιολόγηση, εργασία, ενεργειακή αποδοτικότητα και διαφάνεια. Η Χόκουλ δεν έχει εγκρίνει ακόμη το νομοσχέδιο και έχει δηλώσει ότι θα το επανεξετάσει με το νομοθετικό σώμα.