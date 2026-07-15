Η Huawei ενισχύει πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με ολοκληρωμένες υποδομές δεδομένων

Η Huawei παρουσίασε στο ISC High Performance 2026 την αναβαθμισμένη λύση της για περιβάλλοντα High–Performance Computing (HPC) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με στόχο να υποστηρίξει πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς που καλούνται να διαχειριστούν αυξανόμενες ανάγκες σε δεδομένα, υπολογιστική ισχύ και δικτύωση.

Το αναβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συνδυάζει δυνατότητες αποθήκευσης, computing και networking, καλύπτοντας τις απαιτήσεις υποδομής για την ανάπτυξη εφαρμογών AI μεγάλης κλίμακας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και οι ψηφιακοί agents αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση δεδομένων και πόρων, η Huawei απαντά με ένα ολοκληρωμένο AI Data Center IT stack, που περιλαμβάνει AI Data Lake, AI Data Platform, Context Memory Storage, model engineering, agent frameworks και δυνατότητες data resilience.

Στον τομέα της διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων, η λύση Huawei AI Data Lake βοηθά ερευνητικούς οργανισμούς να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν αποτελεσματικά μεγάλους όγκους επιστημονικών δεδομένων, καθώς οι παραδοσιακές πλατφόρμες Research Data Management εξελίσσονται σε σύγχρονα AI data lakes. Το OceanStor Pacific scale–out storage προσφέρει χωρητικότητα 11 PB ανά 2U, ενώ το DME Omni–Dataverse unified data space υποστηρίζει την εισαγωγή πολυτροπικών και cross-site δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη συνολική ορατότητα και διαχείρισή τους.

Παράλληλα, καθώς τα ερευνητικά workloads επεκτείνονται από το παραδοσιακό HPC προς το AI training και το AI inference, η Huawei έχει αναπτύξει λύσεις που ενισχύουν την απόδοση και την αποδοτικότητα των υποδομών. Για τα σενάρια AI training, το Huawei OceanDisk 1610 Smart Disk Enclosure προσφέρει βάση αποθήκευσης για parallel file systems, με bandwidth 220 GB/s και χωρητικότητα 4 PB ανά 2U, συμβάλλοντας στη μείωση των απαιτήσεων σε χώρο και ενεργειακό κόστος στα data centers.

Για τα σενάρια AI inference, η νέα AI Data Platform της Huawei ενσωματώνει δυνατότητες knowledge base, KV cache, memory και ενιαίας διαχείρισης δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογία inference memory data management που επιτυγχάνει ακρίβεια άνω του 95% στην ανάκτηση γνώσης. Παράλληλα, το Context Memory Storage είναι σχεδιασμένο για την επιτάχυνση του KV cache και την αποθήκευση context memory, υποστηρίζει computing clusters με GPUs και NPUs και, σε σύγκριση με παραδοσιακές λύσεις, μπορεί να ενισχύσει την απόδοση του AI foundation model inference κατά 3 έως 5 φορές, να μειώσει το latency του first token έως και 90% και να περιορίσει το κόστος κατά 30%.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη δικτύωση, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τα σύγχρονα περιβάλλοντα HPC και ΑΙ. Αναλυτικότερα, το Xinghe AI Data Center Network της Huawei έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει μεγάλα AI clusters, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατά 30% και το συνολικό κόστος κατασκευής δικτύου κατά 40% για την ίδια κλίμακα. Τα StarryLink optical modules επιτυγχάνουν 98% network throughput και βελτιώνουν την αποδοτικότητα του training και του inference κατά 7%, ενώ οι ενσωματωμένες δυνατότητες τηλεμετρίας και το iFlashboot 2.0 συμβάλλουν στον ταχύτερο εντοπισμό προβλημάτων και στη μείωση των διακοπών κατά τη διάρκεια κρίσιμων διαδικασιών.

Με όλες τις παραπάνω λύσεις, η Huawei στοχεύει να βοηθήσει πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα να δημιουργήσουν μια ισχυρή και κλιμακούμενη τεχνολογική βάση, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των μοντέλων, των προσομοιώσεων και της επιστημονικής έρευνας.

Στην Ευρώπη, η Huawei συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών, που περιλαμβάνει περισσότερα από 600 πανεπιστήμια και ιδρύματα, καθώς και περισσότερα από 80.000 σχολεία, ενώ συνεργάζεται και με ερευνητικά ινστιτούτα σε όλη την περιοχή.

Το ISC High Performance αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά forums για το High-Performance Computing, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία, με επίκεντρο τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον των υπολογιστικών υποδομών. Η παρουσία της Huawei στη διοργάνωση, καθώς και η συμμετοχή της ως stakeholder στο πρόγραμμα Open Edge and HPC Initiative (OEHI), υπογραμμίζουν τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών, κλιμακούμενων και βιώσιμων υποδομών για την έρευνα, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα.