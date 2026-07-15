Το μέλλον της Υγείας ξεκίνησε: η WINGS παρουσιάζει το Νοσοκομείο του Μέλλοντος στο Αρεταίειο

Πώς μπορεί να λειτουργεί ένα νοσοκομείο όταν αξιοποιεί τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δίκτυα 5G και το Internet of Things (IoT); Πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει σε ταχύτερη διάγνωση, καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών και αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός νοσοκομείου;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δόθηκαν στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, όπου παρουσιάστηκαν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-SHEAL, καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που ήδη εφαρμόζονται σε πραγματικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, της WINGS, της COSMOTE, η οποία έχει εγκαταστήσει τοπικό δίκτυο 5G στο νοσοκομείο, και της apoQlar, με λύσεις τρισδιάστατης ιατρικής απεικόνισης, καθώς και στελεχών της επιστημονικής κοινότητας και του χώρου της υγείας και της τεχνολογίας.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά εφαρμογές της πλατφόρμας wi.care+, οι οποίες λειτουργούν ήδη στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, και δίνουν πρακτικές λύσεις σε καθημερινές ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού υγείας.

Παρακολούθηση ασθενών μέσω εξειδικευμένων smart watches

Ειδικά smart watches υγείας, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα wi.care+, επιτρέπουν τη συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση βασικών ζωτικών παραμέτρων, όπως η αρτηριακή πίεση, οι καρδιακοί παλμοί, τα επίπεδα οξυγόνου και άλλοι κρίσιμοι δείκτες υγείας. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στους θεράποντες ιατρούς και αναλύονται από το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας, το οποίο εντοπίζει έγκαιρα πιθανές αποκλίσεις και αποστέλλει αυτόματα ειδοποιήσεις όταν απαιτείται άμεση παρέμβαση. Παράλληλα, κάθε ιατρός μπορεί να ορίζει εξατομικευμένα όρια και παραμέτρους παρακολούθησης για κάθε ασθενή. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται συνεχής επίβλεψη πολλαπλών περιστατικών, τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εξ αποστάσεως, μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης, τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση υπερηχογραφικών εξετάσεων

Μέσω του δικτύου 5G , οι υπερηχογραφικές εξετάσεις μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους ιατρούς να έχουν άμεση, απομακρυσμένη και πλήρη πρόσβαση στην εικόνα και στα δεδομένα του ασθενούς. Η λύση αυτή επιταχύνει τη διαδικασία διάγνωσης, μειώνει τον χρόνο αναμονής και δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ εξειδικευμένων ιατρών σε σύνθετα περιστατικά, ενώ διευκολύνει την απομακρυσμένη διάγνωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του διαγνώστη, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Live εντοπισμός και έξυπνη διαχείριση απινιδωτών

Η λύση επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό του πλησιέστερου διαθέσιμου απινιδωτή, τόσο εντός όσο και εκτός του νοσοκομείου, προβάλλοντας σε πραγματικό χρόνο την ακριβή του θέση. Παράλληλα, παρακολουθεί συνεχώς την λειτουργική του κατάσταση όπως το επίπεδο της μπαταρίας, διασφαλίζοντας ότι ο κρίσιμος εξοπλισμός είναι πάντα έτοιμος προς χρήση, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νοσοκομείου.

Έξυπνη διαχείριση πόρων και υποδομών του νοσοκομείου

Μέσω της πλατφόρμας wi.sense και ενός δικτύου έξυπνων αισθητήρων, συλλέγονται και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία και τις υποδομές του νοσοκομείου. Η πλατφόρμα παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και κρίσιμες παραμέτρους της ποιότητας του αέρα εντός και εκτός του νοσοκομείου, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η συγκέντρωση μικροσωματιδίων και άλλοι περιβαλλοντικοί δείκτες. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και το ενεργειακό αποτύπωμα του νοσοκομείου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο υγιεινού περιβάλλοντος για ασθενείς και προσωπικό.

Οι εφαρμογές ανέδειξαν ότι η αξιοποίηση των δεδομένων και των δικτύων νέας γενιάς μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, να βελτιώσει τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, να ενισχύσει την ασφάλεια ασθενών, φτάνοντας και μέχρι το σημείο να σωθούν ζωές από την έγκαιρη παρέμβαση, και να λύσει πρακτικά θέματα στην καθημερινή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Οι τεχνολογικές καινοτομίες της WINGS είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και πλήρως λειτουργικές, έτοιμες για χρήση από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της WINGS, δήλωσε: «Η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν κάνει την υγεία πιο προσβάσιμη, πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική για όλους. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε λύσεις που μειώνουν τον χρόνο αντίδρασης, διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών υγείας και επιτρέπουν στους ασθενείς να λαμβάνουν καλύτερη φροντίδα, όπου κι αν βρίσκονται. Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» δεν είναι μια ιδέα για το αύριο, αλλά ένα σύνολο εφαρμογών που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη από σήμερα.»

Οι τεχνολογίες ψηφιακής υγείας δεν αποτελούν πλέον πιλοτικές ιδέες, αλλά ώριμες λύσεις με εξαιρετικές δυνατότητες στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.