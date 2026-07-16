Από τις πωλήσεις ως το HR, η AI αλλάζει τους τίτλους εργασίας

Η αναφορά στην AI στους τίτλους αγγελιών εργασίας επεκτείνεται πέρα από το λογισμικό και τα δεδομένα, καλύπτοντας ρόλους στις πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, τη νομική υποστήριξη, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διοίκηση και την εκπαίδευση, σύμφωνα με ανάλυση της Indeed για τις ΗΠΑ και πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 822 διαφορετικοί τίτλοι θέσεων με αναφορά στην AI το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 264 το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι τίτλοι αυτοί αντιστοιχούσαν στο 8,3% των επαγγελματικών κατηγοριών με τουλάχιστον πέντε αγγελίες, ή περίπου σε μία από κάθε 12 κατηγορίες.

Η AI διευρύνει το αποτύπωμά της

Η Indeed χαρακτηρίζει έναν τυποποιημένο τίτλο ως «AI-touched» όταν τουλάχιστον πέντε αγγελίες μιας επαγγελματικής κατηγορίας περιλαμβάνουν την AI στον αρχικό τίτλο τους μέσα σε ένα ημερολογιακό τρίμηνο. Το όριο αυτό αποκλείει μεμονωμένες αναφορές και εστιάζει σε ρόλους όπου η τεχνολογία έχει ενταχθεί στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες περιγράφουν τη θέση.

Η μέτρηση αφορά τίτλους και όχι το πλήρες κείμενο των αγγελιών, καθώς η αναφορά στην AI στην περιγραφή μπορεί να έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Η ένταξη της AI στον τίτλο παρουσιάζεται ως σήμα κεντρικής σημασίας για τα καθήκοντα ή τις απαιτούμενες δεξιότητες μιας θέσης.

Η έρευνα καλύπτει τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2022 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αύξηση καταγράφηκε σε όλες τις αγορές που εξετάστηκαν. Στη Γερμανία οι τίτλοι με AI έφθασαν τους 288 το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντιστοιχώντας στο 4,2% των σχετικών κατηγοριών. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 160 τίτλους, η Γαλλία με 138, η Ολλανδία με 84 και η Ισπανία με 81.

Η ευρωπαϊκή τάση ακολουθεί την αμερικανική πορεία σε μικρότερη κλίμακα. Σε ορισμένες αγορές είχε προηγηθεί υποχώρηση το 2023, πριν από την απότομη άνοδο που ακολούθησε έως τις αρχές του 2026.

Ρόλοι εκτός τεχνολογίας στο επίκεντρο

Σε πέντε από τις έξι χώρες, περισσότεροι από τους μισούς τίτλους με AI αφορούν επαγγέλματα εκτός του τεχνολογικού κλάδου. Στις ΗΠΑ το ποσοστό φθάνει το 63%, ενώ στη Γερμανία διαμορφώνεται στο 59%, στην Ολλανδία στο 58% και στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο 54%.

Η Ισπανία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση στην κατανομή αυτή, καθώς το 64% των τίτλων με αναφορά στην AI εξακολουθεί να ανήκει σε τεχνολογικούς ρόλους. Η εικόνα αυτή συνδέεται με αγορά όπου η σχετική ζήτηση παραμένει συγκεντρωμένη στο λογισμικό και σε άλλες τεχνολογικές ειδικότητες.

Η διεύρυνση αφορά ήδη γνωστές θέσεις, στις οποίες οι εργοδότες προσθέτουν απαιτήσεις για χρήση εργαλείων AI. Στις ΗΠΑ, η Indeed εντόπισε αγγελίες για οδηγό δοκιμών αυτόνομων φορτηγών με AI, φυσικοθεραπευτή με τεκμηρίωση μέσω AI και μεσίτη ακινήτων με σύστημα παραγωγής επαφών μέσω AI.

Στη Γερμανία, αγγελία για διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ζητούσε χρήση της AI για αύξηση της αποδοτικότητας στις λειτουργίες HR. Στη Γαλλία και την Ολλανδία εμφανίζονται αντίστοιχα ρόλοι πωλήσεων και μάρκετινγκ, με ζητούμενη εμπειρία σε προϊόντα ή εργαλεία AI.

Εκπαίδευση και εφαρμογή στη νέα ζήτηση

Η ανάλυση ξεχωρίζει τρεις επαναλαμβανόμενες κατηγορίες μη τεχνολογικών ρόλων. Η πρώτη αφορά την υποστήριξη και συμβουλευτική για την AI, με υπευθύνους λογαριασμών, διευθυντές λειτουργιών και στελέχη επιχειρηματικής ανάπτυξης που καλούνται να συμβουλεύουν για στρατηγική, υιοθέτηση και αλλαγές διαδικασιών.

Η δεύτερη περιλαμβάνει εκπαίδευση μοντέλων και δημιουργία περιεχομένου. Γλωσσικοί ειδικοί, συνεργάτες ηχογράφησης και ειδικοί αντικειμένου προσλαμβάνονται για τη δημιουργία ή τον έλεγχο δεδομένων εκπαίδευσης, ενώ σχεδιαστές και στελέχη μάρκετινγκ αναζητούνται για παραγωγή περιεχομένου με εργαλεία AI.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τη διδασκαλία της AI. Προπονητές, εκπαιδευτές, διδάσκοντες και εταιρικοί εισηγητές εμφανίζονται συχνότερα σε αγγελίες με αντικείμενο την εκπαίδευση εργαζομένων, πελατών ή σπουδαστών στη χρήση των σχετικών εργαλείων.

Για τους υποψηφίους, η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πιθανότητα να συναντούν απαιτήσεις εξοικείωσης με την AI σε ευρύτερο φάσμα θέσεων. Η ζήτηση καλύπτει από τη χρήση υποβοηθούμενου λογισμικού έως την εφαρμογή του σε επιχειρήσεις, χωρίς να προϋποθέτει κατ’ ανάγκη βαθιά τεχνική γνώση.