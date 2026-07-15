AI for Good Global Commission: πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ

Τη σύσταση της AI for Good Global Commission ανακοίνωσαν από κοινού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ρουάντα, Paul Kagame, ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Salesforce, Marc Benioff, και η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), Doreen Bogdan-Martin. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, τη διεύρυνση της πρόσβασης και την επιτάχυνση του αντικτύπου της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Η Παγκόσμια Επιτροπή “AI for Good” (ΑΙ για το Καλό) συγκεντρώνει περισσότερα από 40 ιδρυτικά μέλη, μεταξύ των οποίων πολιτικούς ηγέτες, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου της ΑΙ και επικεφαλής υπηρεσιών του ΟΗΕ και άλλων παγκόσμιων οργανισμών, με στόχο να συμβάλει στον καθορισμό πρακτικών κατευθύνσεων για την υπεύθυνη ανάπτυξη και αξιοποίηση της ΑΙ.

Η Επιτροπή AI for Good διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα ΑΙ, καθώς συνδέει ηγέτες που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τεχνολογία σε μεγάλη κλίμακα, διαμορφώνουν πολιτικές και εκπροσωπούν κοινότητες. Η Επιτροπή επιδιώκει να βοηθήσει στην ανάπτυξη υπεύθυνων εφαρμογών AI σε όλους τους τομείς και πέρα από εθνικά σύνορα, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών.

Σήμερα περισσότεροι από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτός διαδικτύου και, κατά συνέπεια, αποκλεισμένοι από τις δυνατότητες που δημιουργεί η ΑΙ. Γι’ αυτό βασική προτεραιότητα της Επιτροπής αποτελεί η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, ώστε η ΑΙ να καταστεί εργαλείο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και όχι παράγοντας διεύρυνσης των ανισοτήτων.

Όπως δήλωσε ο Marc Benioff, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Συνιδρυτής της Salesforce και Συμπρόεδρος της AI for Good Global Commission: «Η υπόσχεση της ΑΙ δεν βασίζεται μόνο στις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργεί για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, αλλά και στην εμπιστοσύνη, το απαραίτητο θεμέλιο για τη συλλογική μας επιτυχία».

«Ένα πράγμα είναι βέβαιο: η τεχνολογία οφείλει να αποτελεί δύναμη για το καλό και έχουμε την ευθύνη να τη χρησιμοποιούμε ανάλογα», δήλωσε ο Πρόεδρος Kagame, Συμπρόεδρος της Επιτροπής. «Ας εργαστούμε μαζί για να μειώσουμε την ανισότητα και να επιτρέψουμε σε όλο και περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η ΑΙ».

«Κανένας οργανισμός δεν μπορεί από μόνος του να θέσει την ΑΙ στην υπηρεσία όλης της ανθρωπότητας», δήλωσε η Doreen Bogdan-Martin, Aντιπρόεδρος της Επιτροπής. «Θα χρειαστεί συλλογική ηγεσία και η συνδυασμένη τεχνογνωσία εταίρων από όλους τους τομείς για να διασφαλιστεί ότι η ΑΙ θα ωφελήσει κάθε άνθρωπο, παντού».

Η πρωτοβουλία βασίζεται στο έργο της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development), η οποία βοήθησε στη διαμόρφωση παγκόσμιων προτεραιοτήτων για τη συνδεσιμότητα, την ψηφιακή ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη.