Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου στην κυβερνοασφάλεια

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τις ροές εργασίας στην κυβερνοασφάλεια, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνουν οι επαγγελματίες στην αξιολόγηση και επαλήθευση των προτάσεών της, σύμφωνα με έρευνα της ISC2. Από τους 856 επαγγελματίες που χρησιμοποιούν AI στην εργασία τους, το 65% ανέφερε ότι τον τελευταίο χρόνο αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει πότε θα εμπιστευθεί ή θα εφαρμόσει προτάσεις που παρήγαγε η τεχνολογία, ενώ το 63% αύξησε τον χρόνο ελέγχου των αποτελεσμάτων της.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, αποτυπώνει μεταβολή στις αρμοδιότητες των ομάδων ασφαλείας. Η AI αναλαμβάνει ή επιταχύνει εργασίες όπως η διαλογή ειδοποιήσεων, η ανάλυση αρχείων καταγραφής και η προτεραιοποίηση ευπαθειών, ενώ η χρήση της συνοδεύεται από μεγαλύτερη ανθρώπινη εποπτεία. Το 50% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι οργανισμοί τους αποδίδουν την τελική ευθύνη στους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις, όταν ενέργειες προτεινόμενες από AI οδηγούν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Ο έλεγχος μετατοπίζεται στους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας

Η ISC2 αναφέρει ότι το 89% των συμμετεχόντων έχει αντιμετωπίσει λανθασμένες προτάσεις AI που οδήγησαν σε εσφαλμένα αποτελέσματα στον οργανισμό του. Στην ίδια έρευνα, το 62% εξέφρασε ανησυχία για την υπερβολική εξάρτηση από τις προτάσεις της τεχνολογίας και το 61% για σφάλματα που μπορούν να επεκταθούν γρήγορα σε συστήματα χωρίς να εντοπιστούν. Το 56% δήλωσε ότι ανησυχεί για τον περιορισμό της ανθρώπινης κρίσης σε κρίσιμα σημεία λήψης αποφάσεων.

Η μεταβολή επηρεάζει και τον χρόνο εργασίας. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, ποσοστό 48%, δήλωσαν ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε εργασίες χωρίς υποστήριξη AI. Οι απαντήσεις για τις πρακτικές εργασίες ασφαλείας ήταν μοιρασμένες: το 35% ανέφερε λιγότερο χρόνο, το 32% περισσότερο και το 33% καμία μεταβολή. Στην επίβλεψη συστημάτων και διαδικασιών ασφαλείας, το 30% δήλωσε ότι αφιερώνει λιγότερο χρόνο, το 39% περισσότερο και το 31% καμία αλλαγή, αποτυπώνοντας διαφορετικές επιπτώσεις στους ρόλους.

Η ευθύνη παραμένει στους ανθρώπους

Η επίδραση της AI στο εργασιακό άγχος εμφανίζεται επίσης σύνθετη. Το 48% δήλωσε ότι η χρήση της μείωσε την πίεση στην εργασία, ενώ το 32% ανέφερε αύξηση του άγχους και το 21% καμία αλλαγή. Οι συμμετέχοντες που κατέγραψαν υψηλότερο εργασιακό άγχος αφιέρωσαν συχνότερα περισσότερο χρόνο στο να αποφασίζουν αν θα εμπιστευθούν προτάσεις AI, σε ποσοστό 76%, έναντι 57% όσων ανέφεραν μείωση του άγχους.

Στην ίδια ομάδα, το 74% δήλωσε ότι ξοδεύει περισσότερο χρόνο για επαλήθευση των αποτελεσμάτων, έναντι 57% όσων αισθάνθηκαν μικρότερη πίεση. Η έρευνα καταγράφει ακόμη ότι το 34% όσων ανέφεραν αυξημένο άγχος καλείται συχνά να ενεργήσει βάσει αποτελεσμάτων AI χωρίς να κατανοεί πλήρως τον τρόπο παραγωγής τους. Οι απαντήσεις για τη λογοδοσία διέφεραν: το 21% είπε ότι η ευθύνη εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού, το 10% ανέφερε ασάφεια και το 8% απουσία ξεκάθαρης ιδιοκτησίας.

Οι βασικές δεξιότητες παραμένουν αναγκαίες στην κυβερνοασφάλεια

Η χρήση AI επηρεάζει και τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου. Το 56% θεωρεί ότι η τεχνολογία έχει περιορίσει σε κάποιο βαθμό την ανάγκη για τέτοιες θέσεις, ενώ το 53% εκτιμά ότι δημιουργεί νέους τύπους αρχικών ρόλων. Παράλληλα, το 48% δήλωσε πιο αισιόδοξο για τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική του πορεία στην κυβερνοασφάλεια. Οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν διχασμένοι ως προς την πρακτική μάθηση: το 37% θεωρεί ότι η AI την έχει περιορίσει στον χώρο εργασίας του και το 36% έχει αντίθετη άποψη.

Για την αποτελεσματική χρήση της AI, οι συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση σε πλαίσια εμπιστοσύνης και διακυβέρνησης. Το 82% θεωρεί πολύ σημαντικό να προσδιορίζεται πότε μια έξοδος AI είναι αξιόπιστη, το 80% πότε πρέπει να παρακαμφθεί μια σύσταση και το ίδιο ποσοστό τη θέσπιση σαφών πολιτικών και πλαισίων διακυβέρνησης. Το 62% δήλωσε επίσης ότι οι βασικές δεξιότητες κυβερνοασφάλειας παραμένουν αναγκαίες, παρά την ευρύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις καθημερινές εργασίες.