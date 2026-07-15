Πάνω από 56.000 νέες πατέντες GenAI μέσα σε δύο χρόνια

Περισσότερες από 56.000 νέες οικογένειες πατεντών GenAI δημοσιεύθηκαν διεθνώς το 2024 και το 2025, υπερβαίνοντας το σύνολο της προηγούμενης δεκαετίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, WIPO. Οι δημοσιευμένες οικογένειες πατεντών για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκαν από περίπου 14.000 το 2023 σε περισσότερες από 37.800 το 2025.

Η εξέλιξη ανεβάζει τη συμμετοχή της GenAI στο 8,7% των πατεντών AI που δημοσιεύθηκαν το 2025, από 6,1% το 2023 και 4,2% το 2017. Η έκθεση Technology SPARK της WIPO αποτυπώνει την επιτάχυνση της κατοχύρωσης εφευρέσεων, καθώς η χρήση της τεχνολογίας επεκτείνεται σε περισσότερους κλάδους και οι επιχειρήσεις στρέφονται σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Η SoftBank στην κορυφή των αιτήσεων

Η SoftBank αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο αιτούντα πατεντών GenAI παγκοσμίως για τη διετία 2024-2025, δημοσιεύοντας σχεδόν 3.000 οικογένειες πατεντών. Ακολουθούν η Tencent Holdings, η Ping An Insurance Group και η Baidu, ενώ στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Alphabet, η Microsoft και η IBM. Στις κορυφαίες θέσεις βρίσκονται ακόμη ερευνητικοί οργανισμοί και εταιρείες υποδομών.

Ο γενικός διευθυντής της WIPO, Ντάρεν Τανγκ, ανέφερε ότι οι πατέντες GenAI υποβάλλονται πλέον και από μεγάλες επιχειρήσεις στους χρηματοοικονομικούς κλάδους, στις τηλεπικοινωνίες, στις υποδομές και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διεύρυνση των αιτούντων αποτυπώνεται και στην είσοδο εταιρειών κοινής ωφέλειας, βιομηχανικών ομίλων και παρόχων υποδομών στην κατάταξη των σημαντικότερων κατόχων πατεντών.

Η Κίνα διατηρεί το μεγαλύτερο όγκο

Η Κίνα παρέμεινε η μεγαλύτερη πηγή δημοσιεύσεων πατεντών GenAI, με περισσότερες από 43.000 οικογένειες πατεντών από εφευρέτες με έδρα τη χώρα το 2024 και το 2025. Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός αύξησης μεταξύ 2023 και 2025 διαμορφώθηκε στο 64%, ενώ έξι από τους δέκα κορυφαίους αιτούντες έχουν έδρα στην Κίνα.

Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 92%. Η Ιαπωνία πέρασε από την τέταρτη στην τρίτη θέση παγκοσμίως, εμφανίζοντας ρυθμό 210%, τον υψηλότερο μεταξύ των κορυφαίων χωρών προέλευσης εφευρετών. Η WIPO συνδέει μεγάλο μέρος της ιαπωνικής αύξησης με τη δραστηριότητα της SoftBank, η οποία δημοσίευσε σχεδόν 3.000 οικογένειες πατεντών στη διετία.

Τα γλωσσικά μοντέλα περνούν μπροστά

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, LLMs, ξεπέρασαν τα παραγωγικά ανταγωνιστικά δίκτυα, GANs, ως η μεγαλύτερη κατηγορία μοντέλων GenAI σε όγκο πατεντών. Το 2025 δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 14.100 οικογένειες πατεντών LLMs, έναντι περίπου 5.200 για τα GANs. Τα μοντέλα διάχυσης ακολουθούν στην τρίτη θέση, έχοντας αυξηθεί από 441 οικογένειες πατεντών το 2023 σε σχεδόν 4.000 το 2025.

Η μεταβολή συμπίπτει με την ταχεία άνοδο των πατεντών που αφορούν κείμενο, οι οποίες αυξήθηκαν από περίπου 3.400 το 2023 σε σχεδόν 11.800 το 2025. Η κατηγορία εικόνας και βίντεο διατήρησε τον μεγαλύτερο συνολικό όγκο, με περισσότερες από 13.800 οικογένειες πατεντών το 2025. Η WIPO αποδίδει την εικόνα στη χρήση πολλών διαφορετικών αρχιτεκτονικών μοντέλων σε εφαρμογές εικόνας και βίντεο.

Η διεθνής προστασία πατεντών παραμένει περιορισμένη

Οι διεθνείς οικογένειες πατεντών, δηλαδή πατέντες που έχουν δημοσιευθεί σε δύο ή περισσότερες δικαιοδοσίες, αυξήθηκαν από 1.931 το 2023 σε 3.297 το 2025. Αντιστοιχούσαν περίπου στο 9% του συνόλου των δημοσιευμένων οικογενειών πατεντών GenAI το 2025, γεγονός που η WIPO συνδέει με την εγχώρια εστίαση πολλών αιτήσεων και με τη νεαρή ηλικία των χαρτοφυλακίων πατεντών.

Στην Ευρώπη, η Γερμανία ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο και αναδείχθηκε στην κορυφαία τοποθεσία εφευρετών GenAI, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης 85%. Ο Καναδάς και η Ελβετία κατέγραψαν επίσης τριψήφια ποσοστά αύξησης. Επτά από τις δέκα σημαντικότερες χώρες προέλευσης εφευρετών δημοσίευσαν περισσότερες οικογένειες πατεντών τα δύο τελευταία χρόνια από όσες στην προηγούμενη δεκαετία.