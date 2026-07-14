Κοινή προειδοποίηση για ρωσική εκμετάλλευση δικτυακών αδυναμιών παγκοσμίως

Άμεση ενίσχυση της προστασίας δρομολογητών και άλλων δικτυακών συσκευών ζητούν το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνείς εταίροι από οργανισμούς κρίσιμων υποδομών, προειδοποιώντας για δραστηριότητα της Centre 16 της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, FSB. Η έκκληση αφορά τους τομείς των επικοινωνιών, της άμυνας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της κυβέρνησης και της υγείας, που βρίσκονται μεταξύ όσων στοχοποιούνται παγκοσμίως.

Η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, NCSC, η οποία αποτελεί μέρος της GCHQ, δημοσίευσε νέα κοινή οδηγία με 18 υπηρεσίες από 12 χώρες. Το έγγραφο περιγράφει τις μεθόδους των μελών της Centre 16, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ευάλωτους δρομολογητές και στοχεύουν ευκαιριακά δίκτυα που συνδέονται με κρίσιμες εθνικές υποδομές.

Σάρωση για ευάλωτες συσκευές στο διαδίκτυο

Η Centre 16 είναι επίσης γνωστή με τις ονομασίες Berserk Bear, Energetic Bear, Crouching Yeti, Dragonfly, Ghost Blizzard και Static Tundra. Η ομάδα έχει εντοπιστεί να αναζητά ευάλωτους δρομολογητές μέσω σάρωσης του διαδικτύου για συσκευές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν προεπιλεγμένους ή αδύναμους κωδικούς και community strings στο πρωτόκολλο Simple Network Management Protocol, SNMP.

Οι σαρώσεις SNMP αποτελούν την κύρια μέθοδο για τον εντοπισμό και την παραβίαση ευάλωτων δρομολογητών. Ωστόσο, η Centre 16 έχει αξιοποιήσει επίσης γνωστές ευπάθειες που σχετίζονται με συσκευές της Cisco, τη λειτουργία Cisco Smart Install, SMI, και αδυναμίες σε διαδικτυακές πύλες, με σκοπό να αποκτά έλεγχο δικτυακών συσκευών. Η κοινή οδηγία εστιάζει στις αδυναμίες που επιτρέπουν την πρόσβαση αυτή.

Τεχνικές οδηγίες για την προστασία οργανισμών

Οι οργανισμοί καλούνται να χρησιμοποιούν την έκδοση SNMPv3 και να απενεργοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου. Η οδηγία συστήνει επίσης τη χρήση ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης για τις συσκευές δικτύου, καθώς και τον περιορισμό της πρόσβασης στα πρωτόκολλα διαχείρισης μέσω κατάλληλων ελέγχων πρόσβασης. Τα μέτρα αυτά απευθύνονται ειδικά στους τομείς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές.

Ο διευθυντής Εθνικής Ανθεκτικότητας του NCSC, Τζόναθαν Έλισον, δήλωσε ότι η υπηρεσία και οι διεθνείς εταίροι της έχουν επανειλημμένα δημοσιοποιήσει τα εργαλεία και τις συντονισμένες εκστρατείες Ρώσων κυβερνοδρώντων, οι οποίοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν κάθε ευπάθεια που εντοπίζουν. Κατά τον ίδιο, η νέα κοινή οδηγία περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας που οι υπεύθυνοι δικτύων πρέπει να εφαρμόσουν για να περιορίσουν τον κίνδυνο παραβίασης.

Πιστοποίηση και αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας οργανισμών

Το NCSC ενθαρρύνει επιπλέον τους οργανισμούς να αποκτήσουν την πιστοποίηση Cyber Essentials, το κρατικά υποστηριζόμενο πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την τήρηση αναγνωρισμένου ελάχιστου προτύπου κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, προτείνει τη χρήση του επικαιροποιημένου Cyber Assessment Framework, ώστε να αξιολογούν το επίπεδο ασφάλειάς τους, να αντιμετωπίζουν αδυναμίες και να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυξανόμενες απειλές.

Η έκδοση της οδηγίας συμπίπτει με την επιβολή κυρώσεων από τη βρετανική κυβέρνηση σε 24 πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με καταστροφικές κυβερνοεπιχειρήσεις και υβριδικές δραστηριότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυβερνοεγκληματίες που εμπλέκονται σε δίκτυα πληρεξουσίων συνδεδεμένα με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη βρετανική αντίδραση σε δραστηριότητες που αποδίδονται σε ρωσικούς κρατικούς και εγκληματικούς φορείς.

Η επίθεση στο πολωνικό ενεργειακό δίκτυο

Το Ηνωμένο Βασίλειο και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν επισήμως στη Centre 16 της FSB την επίθεση του Δεκεμβρίου 2025 στο ενεργειακό δίκτυο της Πολωνίας. Σύμφωνα με τη βρετανική ανακοίνωση, η επίθεση, εάν είχε επιτύχει, θα μπορούσε να είχε αφήσει 500.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τη νέα οδηγία συνυπογράφουν υπηρεσίες από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κείμενο έχει δημοσιευθεί και στον ιστότοπο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ, NSA.