Το Υπερ-Συνδεδεμένο Νοσοκομείο: Μέσα στο Ζωντανό Πιλοτικό Πρόγραμμα της Πλατφόρμας wi.care+

Η παραδοσιακή εικόνα ενός νοσοκομείου περιλαμβάνει βαριά μηχανήματα βιδωμένα στο πάτωμα, δεσμίδες από μπερδεμένα καλώδια κολλημένα στο στήθος του ασθενούς και γιατρούς συγκεντρωμένους γύρω από έναν χάρτινο φάκελο ή μια στατική οθόνη. Είναι ένα σύστημα που λειτουργεί, αλλά αντιμετωπίζει την υγειονομική περίθαλψη ως κάτι που συμβαίνει μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, μια συγκεκριμένη στιγμή. Το μέλλον όμως μοιάζει διαφορετικό και το είδαμε από κοντά στο Αρεταίειο Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Με μια συνεργασία που ενώνει την τεχνολογική υποδομή της COSMOTE, την εξειδίκευση της apoQlar στον τομέα του spatial computing (χωρικής υπολογιστικής) και το βασικό λογισμικό που ανέπτυξε η WINGS ICT Solutions, γνωστό ως wi.care+, η υγειονομική περίθαλψη απελευθερώνεται από τα φυσικά καλώδια και τις καθηλωμένες οθόνες.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Αρεταίειο αναδεικνύει ένα ενιαίο, συνεκτικό οικοσύστημα που διαχειρίζεται ταυτόχρονα τρεις κρίσιμους τομείς: την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, τη ζωντανή μετάδοση χειρουργικών επεμβάσεων σε πλήρη τρισδιάστατη (3D) μορφή και την παρακολούθηση των ζωτικών σημείων των ασθενών σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, μέσα από απλά smartwatches και tablet του εμπορίου.

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ασθενών μέσω Smartwatches και Tablets

Η πιο άμεση αλλαγή που φέρνει το wi.care+ εντοπίζεται στον τρόπο παρακολούθησης των ασθενών. Σήμερα, ο έλεγχος των ζωτικών σημείων, όπως οι καρδιακοί παλμοί, το οξυγόνο και η πίεση, είναι μια διαδικασία που γίνεται περιοδικά. Στο εσωτερικό ενός νοσοκομείου, ένας νοσηλευτής πηγαίνει από δωμάτιο σε δωμάτιο, συνδέει ένα μηχάνημα, παίρνει τις μετρήσεις και προχωρά στον επόμενο ασθενή. Αν κάτι πάει στραβά στο ενδιάμεσο διάστημα, η έγκαιρη παρέμβαση βασίζεται στο αν θα το αντιληφθεί ο ίδιος ο ασθενής ή αν θα χτυπήσει τελικά κάποιος συναγερμός. Αν, δε, ο ασθενής βρίσκεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.

Η πλατφόρμα wi.care+ μετατρέπει αυτή τη διαδικασία σε μια συνεχή, αδιάλειπτη ροή δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρουσίασης, είδαμε την παρακολούθηση ασθενών από το σπίτι τους, οι οποίοι παρακολουθούνταν με τη χρήση κοινών smartwatches και tablets.

Τα έξυπνα ρολόγια καταγράφουν συνεχώς βασικά ζωτικά στοιχεία, όπως οι σφυγμοί και ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται αμέσως μέσω του ασφαλούς δικτύου 5G υψηλής ταχύτητας της COSMOTE. Αντί να εγκλωβίζονται σε μια οθόνη δίπλα στο κρεβάτι, οι πληροφορίες στέλνονται απευθείας στο cloud, όπου οπτικοποιούνται σε κεντρικές οθόνες ελέγχου ή στα tablet που κρατάει ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό στους διαδρόμους.

Αν οι παλμοί ενός ασθενούς αυξηθούν απότομα ή το οξυγόνο πέσει κάτω από ένα ασφαλές όριο, η πλατφόρμα στέλνει αμέσως μια ειδοποίηση στο tablet του γιατρού. Επειδή η πλατφόρμα ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, δεν εξετάζει απλώς στατικούς αριθμούς. Μπορεί να αναλύσει τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου, όπως μια αργή, σταθερή μείωση των επιπέδων οξυγόνου και προειδοποιεί τους γιατρούς για ένα πιθανό πρόβλημα προτού αυτό εξελιχθεί σε επείγον περιστατικό. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους ασθενείς να κινούνται ελεύθερα και άνετα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι είναι πιο ασφαλείς από ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους φροντίδας.

Ζωντανές Επεμβάσεις και Καθοδήγηση Μικτής Πραγματικότητας

Ο δεύτερος πυλώνας της παρουσίασης μας μετέφερε μέσα στο χειρουργείο, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη πλατφόρμα HoloMedicine της apoQlar, η οποία είναι ενσωματωμένη στο ευρύτερο περιβάλλον του wi.care+.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας νέος χειρουργός χρειάζεται καθοδήγηση κατά τη διάρκεια μιας περίπλοκης επέμβασης, ένας έμπειρος γιατρός πρέπει να ταξιδέψει, να αποστειρωθεί και να σταθεί ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Αν αυτός ο ειδικός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του κόσμου, οι καθυστερήσεις στα ταξίδια μπορούν να κοστίσουν σε κρίσιμο χρόνο για τον ασθενή. Από την άλλη, η κλασική μετάδοση βίντεο προσφέρει μια επίπεδη, δισδιάστατη εικόνα σε μια κοινή οθόνη υπολογιστή, χάνοντας την αίσθηση του βάθους και του προσανατολισμού στον χώρο.

Η ζωντανή επίδειξη έδειξε πώς η τρισδιάστατη οπτική γωνία του χειρουργού μέσα στην αίθουσα μπορεί να μεταδοθεί με μηδενική σχεδόν καθυστέρηση απευθείας σε μάσκες (headsets) μικτής πραγματικότητας. Χάρη στη σύνδεση 5G της COSMOTE, ένας έμπειρος σύμβουλος, όπου κι αν βρίσκεται, μπορεί να φορέσει τη μάσκα και να δει ακριβώς ό,τι βλέπει ο χειρουργός, σε πλήρες τρισδιάστατο βάθος.

Ο απομακρυσμένος σύμβουλος μπορεί να τοποθετήσει ψηφιακούς δείκτες, να κρατήσει σημειώσεις ή να εμφανίσει τρισδιάστατα μοντέλα της εσωτερικής ανατομίας του ασθενούς πάνω στη ζωντανή εικόνα. Αυτή η ψηφιακή παρουσία φέρνει την κορυφαία ιατρική τεχνογνωσία απευθείας στο χειρουργείο, αυξάνοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία επιπλέον προσωπικού σε έναν ήδη περιορισμένο χώρο.

Επαναπροσδιορίζοντας την Ιατρική Εκπαίδευση

Τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας επεκτείνονται φυσικά από το χειρουργείο στην πανεπιστημιακή αίθουσα. Για δεκαετίες, οι φοιτητές ιατρικής μάθαιναν ανατομία από δισδιάστατα βιβλία, πλαστικά μοντέλα ή καθισμένοι στο πίσω μέρος μιας γεμάτης αίθουσας κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής επέμβασης, προσπαθώντας να δουν ανάμεσα από τις πλάτες της χειρουργικής ομάδας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο ανατρέπει πλήρως αυτή την πραγματικότητα. Χρησιμοποιώντας τις τρισδιάστατες ροές δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, οι φοιτητές ιατρικής μπορούν να κάθονται σε μια ξεχωριστή αίθουσα σεμιναρίων, να φορούν γυαλιά μικτής πραγματικότητας και να μεταφέρονται ψηφιακά μέσα στο χειρουργείο.

Δεν παρακολουθούν απλώς ένα βίντεο, αλλά βιώνουν την επέμβαση από την ακριβή οπτική γωνία του πρώτου χειρουργού. Μπορούν να αντιληφθούν το βάθος μιας τομής, να κατανοήσουν τη χωρική σχέση ανάμεσα σε έναν όγκο και στα γύρω αιμοφόρα αγγεία και να ακολουθήσουν τις λεπτές κινήσεις των χεριών που απαιτούνται. Επιπλέον, σύνθετες ιατρικές εξετάσεις, όπως αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες, μπορούν να εμφανιστούν αμέσως ως διαδραστικά 3D αντικείμενα που αιωρούνται δίπλα στη ζωντανή εικόνα. Αυτή η βιωματική μάθηση βελτιώνει θεαματικά τον χρόνο που χρειάζονται οι φοιτητές για να αφομοιώσουν τις χωρικές πληροφορίες, μετατρέποντας την ιατρική εκπαίδευση από παθητική παρατήρηση σε ενεργή εμπειρία.

Η Υποδομή πίσω από την Πλατφόρμα

Αυτό που κάνει το wi.care+ να ξεχωρίζει δεν είναι οι μεμονωμένες συσκευές, αλλά η υποδομή που τις συνδέει μεταξύ τους. Για να είναι ένα τέτοιο σύστημα λειτουργικό σε ένα πραγματικό νοσοκομείο με γρήγορους ρυθμούς, τρία στοιχεία πρέπει να συνεργάζονται άψογα:

Χαρακτηριστικό Πώς Λειτουργεί Πρακτικό Όφελος στην Πράξη Συνδεσιμότητα COSMOTE 5G Ασύρματο δίκτυο υψηλής χωρητικότητας και εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης. Διασφαλίζει ότι οι ενημερώσεις των ζωτικών σημείων και οι 3D ροές βίντεο γίνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις. Μηχανή Πρόβλεψης AI Αλγόριθμοι που αναλύουν τα εισερχόμενα δεδομένα των ασθενών. Προβλέπει πιθανά καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα πριν αυτά ενεργοποιήσουν έναν κλασικό συναγερμό. Ανεξαρτησία Υλικού (Hardware Agnostic) Λογισμικό που τρέχει σε κοινά smartwatches, tablets και προηγμένες μάσκες VR/AR. Επιτρέπει στο νοσοκομείο να επεκτείνει το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας κοινό εξοπλισμό του εμπορίου, αντί για εξειδικευμένα, ακριβά ιατρικά συστήματα.

Ο Ανθρώπινος Αντίκτυπος

Πίσω από τις εντυπωσιακές οθόνες, τα wearables και τα εξελιγμένα headsets, η πραγματική αξία της πλατφόρμας wi.care+ μετριέται σε ανθρώπινους όρους.

Για τους ασθενείς, σημαίνει λιγότερο χρόνο καθηλωμένους σε ένα κρεβάτι, δεμένους σε μια πρίζα και μεγαλύτερη ελευθερία να κινούνται με ασφάλεια. Για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, σημαίνει το τέλος των αποσπασματικών δεδομένων, καθώς αντικαθίστανται από έναν έξυπνο βοηθό που προσέχει κάθε ασθενή ταυτόχρονα, ξεδιαλύνοντας τις σημαντικές πληροφορίες για να δείξει ακριβώς ποιος χρειάζεται προσοχή και πότε. Για τους φοιτητές, προσφέρει πρωτόγνωρη πρόσβαση στην πρώτη γραμμή του χειρουργείου, επιταχύνοντας τη μάθηση και προετοιμάζοντάς τους για την πραγματική πράξη πιο γρήγορα από ποτέ.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο αποδεικνύει ότι το έξυπνο νοσοκομείο δεν είναι πλέον μια θεωρητική ιδέα του μέλλοντος. Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα 5G, πλατφόρμες όπως το wi.care+ μετατρέπουν ενεργά την υγειονομική περίθαλψη από ένα σύστημα που αντιδρά εκ των υστέρων, σε ένα προνοητικό, απόλυτα συνδεδεμένο δίκτυο προστασίας.