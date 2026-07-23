Κοινωνία της Πληροφορίας: έργα 3,1 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Χαρτοφυλάκιο 404 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, διαχειρίστηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τον απολογισμό της εταιρείας.

Κατά την ίδια περίοδο προκηρύχθηκαν 384 διαγωνισμοί, ύψους 2,88 δισ. ευρώ, και υπογράφηκαν 615 συμβάσεις συνολικής αξίας 3,43 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές προς αναδόχους και δικαιούχους ανήλθαν σε 2,887 δισ. ευρώ, με τα σχετικά στοιχεία να καλύπτουν το διάστημα από το 2019 έως τον Νοέμβριο του 2025.

Από το συνολικό ποσό των πληρωμών, 934,1 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε έργα και 1,953 δισ. ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις. Ο απολογισμός καταγράφει ακόμη 17 δράσεις ενίσχυσης, προϋπολογισμού 821 εκατ. ευρώ, και 162 προγραμματικές συμφωνίες, ύψους 4,66 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνονται 87 τεχνικά δελτία, συνολικού προϋπολογισμού 2,94 δισ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της ΚτΠ εκτείνεται από τις κεντρικές ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου και τις τηλεπικοινωνίες έως τη δικαιοσύνη, την υγεία, την οικονομία και τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις και πολίτες.

Μεταξύ των μεγαλύτερων έργων του χαρτοφυλακίου της βρίσκεται το «Σύζευξις ΙΙ», προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ.

Στις ψηφιακές υποδομές περιλαμβάνονται το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος νέας γενιάς (G-Cloud Next Gen), ύψους 57,8 εκατ. ευρώ, και το κυβερνητικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Government Enterprise Resource Planning – Gov ERP), προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ.

Στα οριζόντια έργα του Δημοσίου εντάσσονται επίσης το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management System – HRMS), ύψους 11 εκατ. ευρώ, και η Κεντρική Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence – BI), προϋπολογισμού 18,5 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο για το σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πολίτες και επιχειρήσεις (Customer Relationship Management – CRM) και την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης, ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Στις τηλεπικοινωνιακές δράσεις εντάσσονται το Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit, προϋπολογισμού 69,606 εκατ. ευρώ, και το Κουπόνι Ετοιμότητας Έξυπνων Κτιρίων (Smart Readiness), ύψους 45,314 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 32 εκατ. ευρώ αφορούν την επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 395,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό κατανέμεται στις δράσεις «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», ύψους 139 εκατ. ευρώ, «Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες», ύψους 145 εκατ. ευρώ, και «Ψηφιακές Συναλλαγές», προϋπολογισμού 111,4 εκατ. ευρώ.

Στις παρεμβάσεις για την οικονομία και την κοινωνία περιλαμβάνονται τα έργα των έξυπνων πόλεων, ύψους 90 εκατ. ευρώ, και η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services), προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ.

Στον ίδιο τομέα εντάσσεται το νέο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ. Το έργο αναβαθμίζει τις διαδικασίες των δημόσιων προμηθειών, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων.

Το τελευταίο εξάμηνο παραδόθηκαν επίσης το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, εργαλεία που ενισχύουν τη δυνατότητα του κράτους να σχεδιάζει πολιτικές με βάση αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα.

Στη δικαιοσύνη προχώρησαν έργα της δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων. Το Εθνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-Justice) έχει προϋπολογισμό 196 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 65 εκατ. ευρώ να αφορούν την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων.

Στην υγεία, η ψηφιοποίηση των ιατρικών αρχείων έχει προϋπολογισμό 118 εκατ. ευρώ και η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής 30 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη παρέμβαση διευρύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Στα σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο περιλαμβάνονται το G-Cloud, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα πληροφοριακά συστήματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, καθώς και ο μετασχηματισμός των διαδικασιών των προξενικών υπηρεσιών, αξίας 5,6 εκατ. ευρώ.

Στα έργα που παραδόθηκαν το τελευταίο διάστημα περιλαμβάνονται ακόμη η «Εξωστρεφής Γεωργία», η ψηφιοποίηση αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και η παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης (Media Center).

Στην πολιτική προστασία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος επιχειρησιακής διαχείρισης ENGAGE, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αιγίς», ενισχύοντας τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην επιχειρηματικότητα ολοκληρώθηκε ο επιταχυντής GAIA-X (GAIA-X Accelerator), με τη συμμετοχή περισσότερων από 160 ελληνικών επιχειρήσεων. Η δράση επικεντρώθηκε στη δημιουργία οικοσυστημάτων δεδομένων και στη διασύνδεση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει και την επόμενη φάση του σχεδιασμού της εταιρείας. Η ΚτΠ δρομολογεί έξι προκηρύξεις νέων έργων, συνολικού ύψους 209 εκατ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται να προχωρήσουν εντός εξαμήνου.

Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης: «Η συντριπτική πλειονότητα των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, παρά την πολυπλοκότητα και την έκτασή τους, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας».