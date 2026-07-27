Η ElmiSystems εγκαινιάζει τη νέα της ψηφιακή εποχή με τρεις νέες ψηφιακές πλατφόρμες

Η ElmiSystems, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στην Ελλάδα και επίσημος αντιπρόσωπος της CASIO στη χώρα μας για περισσότερα από 50 χρόνια, ανακοινώνει την ολοκλήρωση τριών σημαντικών ψηφιακών έργων: του νέου εταιρικού website elmisystems.gr, του ανανεωμένου e-shop elmi.gr και της εκπαιδευτικής πύλης edu.elmi.gr.

Οι νέες πλατφόρμες σχεδιάστηκαν με στόχο να ενισχύσουν την εταιρική παρουσία της ElmiSystems, να προσφέρουν σύγχρονη εμπειρία χρήσης και να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ενημέρωσης και υποστήριξης για πελάτες, συνεργάτες και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η σχεδίαση και η υλοποίηση των τριών έργων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Happy Online, ένα digital agency με σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών λύσεων, έχοντας υλοποιήσει ένα ευρύ φάσμα επιτυχημένων έργων για επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων.

elmisystems.gr | Νέο εταιρικό website

Το νέο εταιρικό website της ElmiSystems αποτελεί το κεντρικό σημείο ψηφιακής παρουσίασης της εταιρείας, αναδεικνύοντας τις μηχανογραφικές λύσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους τομείς της Ho.Re.Ca., της φορολογικής συμμόρφωσης, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της πληροφορικής, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση στα διαφορετικά επιχειρηματικά κοινά στα οποία απευθύνεται.

Παράλληλα, αναδεικνύονται το Όραμα, οι Αξίες και τα Δυνατά σημεία που έχουν συμβάλει στη διαχρονική παρουσία και αξιοπιστία της ElmiSystems εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους πιο αξιόπιστους παρόχους τεχνολογικών λύσεων, με την CASIO να παραμένει το θεμέλιό της.

elmi.gr | Η νέα ψηφιακή εμπειρία για τα προϊόντα CASIO

Το ανανεωμένο e-shop elmi.gr δημιουργήθηκε ώστε να αποτελέσει το επίσημο ψηφιακό σημείο αναφοράς για τα προϊόντα CASIO στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ElmiSystems ως επίσημου διανομέα του brand.

Βασικός στρατηγικός στόχος του νέου site είναι η στήριξη και η ανάδειξη του επίσημου δικτύου μεταπωλητών της ElmiSystems. Μέσα από έγκυρη πληροφόρηση για τις σειρές ρολογιών, μουσικών οργάνων και αριθμομηχανών CASIO, το elmi.gr λειτουργεί ως το επίσημο σημείο αναφοράς που καθοδηγεί το κοινό προς τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της εταιρείας.

edu.elmi.gr | Η επίσημη εκπαιδευτική πύλη της CASIO

Αποτελώντας τον επίσημο εκπαιδευτικό κόμβο της CASIO στην Ελλάδα, το edu.elmi.gr σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει ενεργά εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και επαγγελματίες.

Προσφέρει άμεση πρόσβαση στον πρωτοποριακό CASIO Emulator για προσομοίωση των αριθμομηχανών στην τάξη, καθώς και ένα πλήρως οργανωμένο Κέντρο Γνώσης (Knowledge Base) με οδηγούς χρήσης και after-sales υποστήριξη.

Η Γεωργία Λαγουσάκου, CEO της ElmiSystems δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Happy Online αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ElmiSystems. Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα που εδραιώνει την ElmiSystems ως πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων, προβάλλει δυναμικά το brand της CASIO και, κυρίως, ενισχύει και υποστηρίζει περαιτέρω το δίκτυο των επίσημων μεταπωλητών μας σε όλη την Ελλάδα.»

Ο Δημήτρης Δημακόπουλος, CEO της Happy Online δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ElmiSystems αποτελεί για εμάς ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ο σχεδιασμός και η τεχνολογία μπορούν να υπηρετήσουν μια συνολική ψηφιακή στρατηγική. Υλοποιήσαμε τρεις διακριτές πλατφόρμες – το νέο εταιρικό website, το ανανεωμένο e-shop και την εκπαιδευτική πύλη της CASIO – με κοινό στόχο τη σύγχρονη εμπειρία χρήστη και την ανάδειξη της ιστορίας, της αξιοπιστίας και του δικτύου συνεργατών της ElmiSystems. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της ElmiSystems για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία σε όλη τη διάρκεια των έργων.»