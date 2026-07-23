Επιστολή 25 βουλευτών ζητά εμπορική αντίδραση των ΗΠΑ για τον DMA

Επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέστειλαν 25 Αμερικανοί βουλευτές, ζητώντας δράση κατά των ευρωπαϊκών κανόνων για την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης εμπορικών ερευνών. Οι νομοθέτες υποστηρίζουν ότι οι ψηφιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχοποιούν αθέμιτα τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές, τον DMA, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Στην επιστολή, την οποία επικαλείται το Reuters, οι βουλευτές αναφέρονται στις Amazon, Apple, Booking Holdings, ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, Google, Meta και Microsoft. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισμό περί διακριτικής μεταχείρισης αμερικανικών εταιρειών.

Αιτήματα για εμπορική αντίδραση των ΗΠΑ

Οι 25 βουλευτές, όλοι τους Ρεπουμπλικανοί, καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει αποφασιστική δράση. Επτά από τους υπογράφοντες συμμετέχουν στην υποεπιτροπή εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ τους και ο πρόεδρός της, Άντριαν Σμιθ. Οι νομοθέτες υποστηρίζουν στην επιστολή ότι η ΕΕ ακολουθεί πολιτικές και πρακτικές που λειτουργούν ως μέσο οικονομικής επιβάρυνσης και ρυθμιστικής πίεσης κατά αμερικανικών επιχειρήσεων.

Ζητούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, εφόσον ο διάλογος με τις Βρυξέλλες δεν αποδώσει γρήγορα. Μεταξύ αυτών αναφέρουν το άρθρο 301 του Trade Act του 1974, το οποίο επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς ή άλλα αντίμετρα για πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες στο εμπόριο. Οι υπογράφοντες σημειώνουν ότι η πρόσβαση της ΕΕ στην αμερικανική αγορά μπορεί να περιοριστεί αν συνεχιστούν, κατά την άποψή τους, διακριτικές πολιτικές στον ψηφιακό τομέα.

Οι αιχμές για τις υπηρεσίες cloud

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πιθανή υπαγωγή των υπηρεσιών cloud της Amazon και της Microsoft στον DMA. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επέβαλλε πρωτοφανείς ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις αμερικανικές αυτές μονάδες, τις οποίες δεν θα αντιμετώπιζαν ευρωπαϊκοί και κινεζικοί ανταγωνιστές τους.

Οι νομοθέτες επικρίνουν επίσης το πρόστιμο κατά της Google που αναμενόταν να ανακοινώσουν οι ευρωπαϊκές αρχές εκείνη την εβδομάδα για φερόμενες παραβάσεις του DMA. Κατά την επιστολή, η κύρωση παραβλέπει τις ουσιαστικές αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει η Google στην υπηρεσία αναζήτησής της.

Διαφωνία για τον χαρακτηρισμό των ρυθμιστών πρόσβασης

Η επιστολή θέτει ακόμη ζήτημα για τους χαρακτηρισμούς ως ρυθμιστών πρόσβασης της Apple, της Meta και της Amazon βάσει του DMA. Οι βουλευτές αμφισβητούν την επιλογή αυτή, ενώ οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και AliExpress έχουν μείνει εκτός του καθεστώτος. Οι χαρακτηρισμοί εξαρτώνται από τον αριθμό χρηστών που διαθέτουν οι εταιρείες στην Ευρώπη.

Οι υπογράφοντες συγκρίνουν την κατάσταση με την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των ΗΠΑ. Κάνουν λόγο για πιθανό περιορισμό της πρόσβασης στην αμερικανική αγορά, εφόσον η ΕΕ συνεχίσει πολιτικές που οι ίδιοι θεωρούν διακριτικές σε βάρος αμερικανικών επιχειρήσεων στον ψηφιακό τομέα.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αιτιάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η ΕΕ έχει κυριαρχικό δικαίωμα ρύθμισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά της. Ο εκπρόσωπός της, Τόμας Ρενιέ, ανέφερε ότι αυτό ισχύει και για την ψηφιακή ρύθμιση και ότι οι κανόνες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται δίκαια και χωρίς διακρίσεις.

Παράλληλα, η Επιτροπή δήλωσε ότι ο διατλαντικός ψηφιακός διάλογος εξυπηρετεί το αμοιβαίο συμφέρον. Ο Ρενιέ ανέφερε πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο για εμβάθυνση της συνεργασίας σε ψηφιακά ζητήματα που περιλαμβάνονται και στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, με σεβασμό στη ρυθμιστική αυτονομία κάθε πλευράς.