Η Νότια Κορέα επενδύει μαζικά σε chips, AI data centers και ρομπότ

Μεγάλες επενδύσεις σε εργοστάσια ημιαγωγών, AI data centers και συστήματα physical AI δρομολογούν η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και κορυφαίοι τεχνολογικοί όμιλοι. Η στρατηγική προβλέπει 800 τρισ. γουόν για ημιαγωγούς, 550 τρισ. γουόν για μεγάλης κλίμακας AI data centers και πρόσθετες επενδύσεις στη ρομποτική. Κεντρικοί στόχοι είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής μνημών DRAM μέσα σε πέντε χρόνια και η εμπορική αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε δέκα μεγάλους κλάδους έως το 2028.

Η ανακοίνωση έρχεται σε περίοδο αυξημένης ζήτησης για chips μνήμης από τη βιομηχανία της AI, η οποία έχει ενισχύσει τα κέρδη και τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις της Samsung και της SK Hynix. Η πίεση στην προσφορά έχει παράλληλα συνδεθεί με ελλείψεις μνημών και υψηλότερες τιμές σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 29 Ιουνίου, ο πρόεδρος Lee Jae Myung χαρακτήρισε τους ημιαγωγούς, το physical AI και τα AI data centers ως τρεις βασικούς άξονες για την τεχνολογική στρατηγική της χώρας.

Νέες μονάδες μνήμης και AI υποδομές

Το μεγαλύτερο σκέλος του σχεδίου αφορά επενδύσεις 800 τρισ. γουόν από τη Samsung και την SK Hynix για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής chips στις νοτιοδυτικές επαρχίες και την επέκταση των εγκαταστάσεων ημιαγωγών στην ευρύτερη περιοχή της Σεούλ. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής DRAM μέσα στην επόμενη πενταετία. Η ανάπτυξη των νέων εγκαταστάσεων αναμένεται, ωστόσο, να χρειαστεί αρκετά χρόνια. Ο πρόεδρος της SK Hynix, Chey Tae-won, ανέφερε ότι η κατασκευή προηγούμενου συμπλέγματος μονάδων στην περιοχή της πρωτεύουσας διήρκεσε εννέα χρόνια.

Παράλληλα, η SK Group, η GS Group και η Naver σχεδιάζουν επενδύσεις 550 τρισ. γουόν για μεγάλης κλίμακας AI data centers σε περιοχές εκτός των κύριων μητροπολιτικών κέντρων. Οι προβλεπόμενες τοποθεσίες περιλαμβάνουν τις επαρχίες South Chungcheong, Gangwon, North Jeolla και South Jeolla. Η γεωγραφική διασπορά των εγκαταστάσεων εντάσσεται στον σχεδιασμό για ανάπτυξη υποδομών AI και εκτός της περιοχής της Σεούλ.

Αυξημένες απαιτήσεις σε ενέργεια και νερό

Τα νέα εργοστάσια ημιαγωγών και τα AI data centers απαιτούν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Το υπουργείο Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος εργάζεται για την εξασφάλιση 6,3 GW ηλεκτρικής ισχύος και 650.000 τόνων νερού για τις νοτιοδυτικές μονάδες chips, καθώς και επιπλέον 8 GW για τα νέα AI data centers, όπως ανέφερε η The Korea Times.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ενεργειακές ανάγκες θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια και ορυκτά καύσιμα. Το 2024, η πυρηνική ενέργεια και ο άνθρακας αντιστοιχούσαν χωριστά σε ποσοστό άνω του 30% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ενώ το φυσικό αέριο πλησίαζε το 25%. Η εξάρτηση από εισαγόμενο φυσικό αέριο έχει αυξήσει την έκθεση της χώρας σε προβλήματα εφοδιασμού και διακυμάνσεις των τιμών κατά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Εθνική προτεραιότητα στο physical AI

Το τρίτο σκέλος της στρατηγικής αφορά την αναγνώριση του physical AI ως στρατηγικού κλάδου. Ο όρος περιγράφει συστήματα AI που επιτρέπουν σε ρομπότ και αυτόνομα οχήματα να αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερη αυτονομία με το φυσικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναπτύξει μέσα σε τρία χρόνια ένα κορεατικό foundation model γενικού σκοπού, βασισμένο σε world model, για την υποστήριξη ρομποτικών εφαρμογών, όπως έγραψε η The Chosun Daily.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Hyundai Motor Group δεσμεύει 5,8 δισ. δολάρια για μονάδα παραγωγής ρομπότ και AI data center στην περιοχή Saemangeum της North Jeolla. Ο όμιλος αξιοποιεί τη Boston Dynamics και την κορεατική εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να αποκτήσει παραγωγική δυναμικότητα 30.000 ρομπότ ετησίως έως το 2028. Η ανάπτυξη του ανθρωποειδούς Atlas αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής, χωρίς το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας να αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο μοντέλο.

Αντιδράσεις εργαζομένων στην ανάπτυξη ρομπότ

Η κυβέρνηση στοχεύει επίσης στην εμπορική αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε δέκα μεγάλους κλάδους έως το 2028 και στην εκπαίδευση 10.000 ειδικών στη ρομποτική AI μέσα στην επόμενη πενταετία. Τα ρομπότ προορίζονται, μεταξύ άλλων, για βαριές και απαιτητικές εργασίες σε εργοστάσια αυτοκινήτων και άλλους χώρους εργασίας.

Οι σχεδιασμοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από εργαζομένους. Στις 25 Ιουνίου, το συνδικάτο της Hyundai Motor ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το ενδεχόμενο απεργίας, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για συμμετοχή στα κέρδη και προστασία των θέσεων εργασίας ενόψει της ανάπτυξης ανθρωποειδών ρομπότ. Κρατική επιτροπή εργασιακής διαμεσολάβησης αναγνώρισε στο συνδικάτο το νόμιμο δικαίωμα απεργίας, ενώ η Hyundai Motor κάλεσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων να επιστρέψουν στις συνομιλίες.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη έχουν καλέσει τις τεχνολογικές εταιρείες να μοιραστούν μέρος των αυξημένων κερδών τους με εργαζομένους και μικρότερους προμηθευτές. Τον Μάιο, ο επικεφαλής πολιτικής του προεδρικού γραφείου πρότεινε ένα «εθνικό μέρισμα» που θα χρηματοδοτούνταν από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα των κερδών που συνδέονται με την AI. Η κυβέρνηση διευκρίνισε αργότερα ότι επρόκειτο για προσωπική άποψη και όχι για επίσημη πολιτική πρόταση.