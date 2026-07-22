ΤΝ παντού: από τα πιλοτικά έργα στη μετρήσιμη επιχειρηματική αξία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει πλέον από τη φάση του εντυπωσιασμού στη φάση της απόδειξης αξίας. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες οργανισμοί επένδυσαν σε πιλοτικά έργα AI, chatbots και πειραματικές εφαρμογές. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό αυτών των πρωτοβουλιών δεν κατάφερε να μετατραπεί σε πραγματικά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Σήμερα, η πρόκληση δεν είναι πλέον αν η AI μπορεί να λειτουργήσει, αλλά πώς μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης και να δημιουργήσει μετρήσιμη αξία.

Αυτό ακριβώς εκφράζει η φιλοσοφία του «deploying intelligence anywhere»: τη δυνατότητα να τοποθετείται η νοημοσύνη εκεί όπου παράγονται τα δεδομένα, λαμβάνονται οι αποφάσεις και εκτελούνται οι διαδικασίες.

Από εργαλείο τεχνολογίας σε επιχειρησιακή υποδομή

Για πολλά χρόνια, η AI αντιμετωπιζόταν ως μια εξειδικευμένη τεχνολογία που λειτουργούσε απομονωμένα από τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Σήμερα, όμως, αυτή η αντίληψη αλλάζει. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε ένα νέο επίπεδο λειτουργικότητας το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε ERP, CRM, συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών και επιχειρησιακά workflows.

Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός ακόμη chatbot ή ενός μεμονωμένου μοντέλου μηχανικής μάθησης. Βρίσκεται στη δημιουργία μιας επαναχρησιμοποιήσιμης ικανότητας που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, αυτοματοποιεί διαδικασίες και αξιοποιεί τη γνώση του οργανισμού σε μεγάλη κλίμακα.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση πετυχαίνουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη εμπειρία πελάτη και ταχύτερη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Με απλά λόγια, η AI παύει να είναι ένα μεμονωμένο έργο και μετατρέπεται σε στρατηγικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Η σημασία του Edge AI

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιταχύνουν αυτή τη μετάβαση είναι το edge AI, δηλαδή η δυνατότητα εκτέλεσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης κοντά στο σημείο όπου παράγονται τα δεδομένα.

Αντί όλες οι πληροφορίες να αποστέλλονται σε ένα κεντρικό cloud για επεξεργασία, η ανάλυση πραγματοποιείται τοπικά, σε αισθητήρες, κάμερες, drones, βιομηχανικούς υπολογιστές, ρομπότ και άλλες συσκευές πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς την ανάγκη συνεχούς δικτυακής συνδεσιμότητας.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιβάλλοντα όπου ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρησης μπορεί να έχουν σημαντικό λειτουργικό ή οικονομικό αντίκτυπο.

Οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο

Η βιομηχανία αποτελεί ίσως το πιο ώριμο πεδίο εφαρμογής του edge AI. Συστήματα computer vision και αισθητήρες μπορούν να εντοπίζουν ελαττώματα στα προϊόντα, να προβλέπουν βλάβες και να βελτιστοποιούν τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Στον τομέα της ενέργειας, drones και αυτόνομα συστήματα επιθεωρούν δίκτυα, αγωγούς, φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα προτού αυτά εξελιχθούν σε σοβαρές αστοχίες.

Στη γεωργία ακριβείας, αισθητήρες και drones αναλύουν την κατάσταση των καλλιεργειών, βελτιστοποιούν την άρδευση και ανιχνεύουν ασθένειες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη συνδεσιμότητα.

Αντίστοιχα, τα logistics, οι μεταφορές, οι κατασκευές, η υγεία και η πολιτική προστασία αξιοποιούν το edge AI για ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ενίσχυση της ασφάλειας και αποτελεσματικότερη διαχείριση διαθέσιμων πόρων.

Η εφαρμογή που αποδεικνύει την αξία

Αν υπάρχει μία εφαρμογή που αποτυπώνει καλύτερα από κάθε άλλη την αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης κοντά στο σημείο όπου εκτελείται η λειτουργία, αυτή είναι η προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού.

Σε ένα εργοστάσιο, ένα λιμάνι ή ένα αιολικό πάρκο, αισθητήρες και κάμερες συλλέγουν συνεχώς δεδομένα για θερμοκρασίες, κραδασμούς, πιέσεις και οπτικές φθορές. Ένα μοντέλο AI που λειτουργεί τοπικά μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα ενδείξεις επικείμενης βλάβης και να ειδοποιήσει αυτόματα το προσωπικό συντήρησης πριν προκύψει το πρόβλημα.

Το επιχειρηματικό όφελος είναι άμεσο και μετρήσιμο: λιγότερες διακοπές λειτουργίας, χαμηλότερο κόστος συντήρησης, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και αυξημένη παραγωγικότητα. Παράλληλα, πρόκειται για μια εφαρμογή που μπορεί να ξεκινήσει σε μικρή κλίμακα και να επεκταθεί σταδιακά, μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο.

Πώς μειώνεται το ρίσκο υιοθέτησης

Η επιτυχής εφαρμογή της AI δεν προϋποθέτει απαραίτητα μεγάλες αρχικές επενδύσεις. Οι οργανισμοί που πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα ακολουθούν συνήθως μια σταδιακή και στοχευμένη προσέγγιση, με αφετηρία ένα σαφώς προσδιορισμένο επιχειρηματικό πρόβλημα και συγκεκριμένους δείκτες επιτυχίας.

Η αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων, όπως ERP, CRM, IoT αισθητήρων και cloud υποδομών, επιτρέπει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική της επιχείρησης. Παράλληλα, η υιοθέτηση υβριδικών μοντέλων cloud και edge προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερο κόστος και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λογική «think big, start small, scale fast» αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική: μικρές εφαρμογές που αποδεικνύουν γρήγορα την αξία τους και στη συνέχεια επεκτείνονται σε περισσότερες λειτουργίες και τμήματα.

Η ευκαιρία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, οι υποδομές δεδομένων και η ισχυρή ερευνητική κοινότητα δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών AI.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία εντοπίζεται σε τομείς όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η υγεία, τα logistics και η πολιτική προστασία. Εκεί, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει άμεσα επιχειρησιακά οφέλη, μετατρέποντας τα δεδομένα σε παραγωγικότητα, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Συμπεράσματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση ωριμότητας. Το ζητούμενο δεν είναι πια η τεχνολογική επίδειξη, αλλά η παραγωγή μετρήσιμης επιχειρηματικής αξίας. Η δυνατότητα ανάπτυξης νοημοσύνης οπουδήποτε, από τα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα έως τους αισθητήρες, τα drones και τις συσκευές πεδίου, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ταχύτερες και καλύτερες αποφάσεις, να μειώνουν το λειτουργικό κόστος και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. Η επιτυχία, ωστόσο, δεν εξαρτάται από μεγάλες αρχικές επενδύσεις. Εξαρτάται κυρίως από μια στρατηγική σταδιακής υλοποίησης με σαφείς επιχειρηματικούς στόχους, αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και δυνατότητα κλιμάκωσης. Για την Ελλάδα, η αξιοποίηση της AI σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και η πολιτική προστασία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται τελικά στη μετάβαση από τα αποσπασματικά πιλοτικά έργα στη δημιουργία μιας μόνιμης επιχειρησιακής ικανότητας: μιας ικανότητας που μετατρέπει τα δεδομένα σε αποφάσεις και τις αποφάσεις σε αξία.

Γράφει ο Ιωάννης Νεοκοσμίδης, CEO, InCites Consulting

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom