Στην Αθήνα η έδρα του CSC-EDIC για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας

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Με έδρα την Αθήνα ξεκινά τη λειτουργία του το Cybersecurity Skills Coalition European Digital Infrastructure Consortium, το νέο ευρωπαϊκό σχήμα που δημιουργείται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύσταση του CSC-EDIC στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των Digital Skills EU Days 2026, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αυστρίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας ως ιδρυτικών μελών.

Η ανακοίνωση έγινε από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen, την ίδια ημέρα με την υιοθέτηση της απόφασης της Επιτροπής για τη σύσταση του νέου σχήματος. Η Τσεχία και η Πολωνία συμμετέχουν ως παρατηρητές, ενώ η συμμετοχή παραμένει ανοικτή και για άλλα κράτη-μέλη, με όρους που η Επιτροπή περιγράφει ως δίκαιους και εύλογους.

Η λειτουργία του νέου ευρωπαϊκού σχήματος

Το CSC-EDIC θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακός βραχίονας της EU Cybersecurity Skills Academy, της πρωτοβουλίας που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023 για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στην κυβερνοασφάλεια. Ο ρόλος του νέου σχήματος θα εστιάσει στην ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, στη μέτρηση των κενών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και στη λειτουργία της γραμματείας του Industry-Academia Network.

Σε συνεργασία με τον ENISA, το CSC-EDIC θα συμβάλει στην ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας σε κρίσιμους τομείς, με ειδική αναφορά στον χώρο της υγείας. Το νέο σχήμα θα υποστηρίξει επίσης ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης για δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικών διαδρομών και μικρο-πιστοποιήσεων, με παράλληλη συμμετοχή επιχειρήσεων μέσω δεσμεύσεων για την παροχή εκπαιδεύσεων.

Η χρηματοδότηση και τα κράτη-μέλη

Το CSC-EDIC έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση €3,1 εκατ. από το πρόγραμμα Digital Europe, για την αρχική σύσταση και λειτουργία του. Η χρηματοδότηση αφορά, μεταξύ άλλων, τις δομές διακυβέρνησης, το προσωπικό και τις λειτουργικές ανάγκες που απαιτούνται για την εκκίνηση του σχήματος. Τα European Digital Infrastructure Consortia αποτελούν ευρωπαϊκό εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να οργανώνουν πολυκρατικά έργα γύρω από συγκεκριμένες θεματικές, συνδυάζοντας πόρους και τεχνογνωσία.

Η επιλογή της Αθήνας ως έδρας συνδέει την Ελλάδα με ένα νέο ευρωπαϊκό σχήμα συνεργασίας για την κυβερνοασφάλεια, σε μια περίοδο όπου η ΕΕ επιχειρεί να οργανώσει πιο συστηματικά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ιδρυτικό σχήμα, μαζί με τέσσερα ακόμη κράτη-μέλη, δίνει θεσμική βάση στη λειτουργία της νέας κοινοπραξίας και δημιουργεί πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Πάνω από 900.000 επαγγελματίες

Η Cybersecurity Skills Academy έχει ήδη συγκεντρώσει 26 δεσμεύσεις επιχειρήσεων από διεθνείς εταιρείες του κλάδου, οι οποίες έχουν συμβάλει στην εκπαίδευση περισσότερων από 900.000 επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί δέκα συνεργασίες μέσω του Industry-Academia Network, ενώ η Ακαδημία έχει διευρύνει την υιοθέτηση του European Cybersecurity Skills Framework του ENISA από την αγορά.

Η Henna Virkkunen ανέφερε ότι η ΕΕ χρειάζεται να αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην κυβερνοασφάλεια και να διασφαλίσει ένα κατάλληλα προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό. Χαρακτήρισε τη δημιουργία του CSC-EDIC σημαντικό βήμα για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων και για τη στήριξη του έργου της EU Cyber Skills Academy.