Hellas Space 2.0: στο επίκεντρο η ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

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Στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, την αξιοποίηση των διαστημικών εφαρμογών και τη δημιουργία νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη χώρα εστιάζει το νέο εθνικό πρόγραμμα Hellas Space 2.0, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που παρουσιάστηκε χθες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τον βασικό σχεδιασμό του Hellas Space 2.0 είχε παρουσιάσει το Infocom σε σχετικό ρεπορτάζ στις 16 Ιουνίου 2026. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος η Ελλάδα αναμένεται να διαθέτει 24 μικροδορυφόρους παρατήρησης της Γης.

Στις βασικές προτεραιότητες του νέου προγράμματος περιλαμβάνονται η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες, η θαλάσσια επιτήρηση και η υποστήριξη του Λιμενικού, η γεωργία ακριβείας, η συνοριακή ασφάλεια και η άμυνα, καθώς και η παροχή ασφαλών επικοινωνιών για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Κεντρική του επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η δημιουργία εθνικών γραμμών παραγωγής, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στη χώρα. Στόχος είναι το 50% του προϋπολογισμού του Hellas Space 2.0 να επιστρέψει στην ελληνική οικονομία μέσω συμβάσεων που θα αναλάβουν ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής. Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιδίωξη είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη και να εξάγουν τεχνολογία και προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην ίδια εκδήλωση ανακοινώθηκε και η έναρξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαστημικού Προγράμματος. Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα κληθούν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να θέσουν σε τροχιά πραγματικούς νανοδορυφόρους τύπου PocketQube, ενώ σχολεία από όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν ως σταθμοί εδάφους. Το πρόγραμμα θα ακολουθεί τα εκπαιδευτικά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) και θα αξιοποιεί ανοιχτή τεχνολογία ελληνικής προέλευσης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει η Ελλάδα για πρώτη φορά παρουσία σε επανδρωμένη αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (International Space Station – ISS). Για τον σκοπό αυτό θα ξεκινήσουν, σε συνεργασία με τον ESA και τη NASA (National Aeronautics and Space Administration – Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος των ΗΠΑ), οι διαδικασίες επιλογής της κατάλληλης αποστολής, με τον ιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη της ESA, Αδριανό Γολέμη, να προορίζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε αποστολή προς τον ISS. Παράλληλα, θα επιλεγούν και τα επιστημονικά πειράματα που θα συνοδεύσουν την ελληνική συμμετοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση χαρακτήρισε τις διαστημικές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη κρίσιμους πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Ο γενικός διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, επισήμανε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε δυναμικό παράγοντα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, με αυξανόμενη παρουσία στις εφαρμογές παρατήρησης της Γης, στις δορυφορικές υπηρεσίες και στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις.