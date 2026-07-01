Nova ICT: επέκταση σε άμυνα και cloud με διπλασιασμό τζίρου και κερδών

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Με ισχυρή ανάπτυξη, είσοδο στην αμυντική τεχνολογία και νέα επέκταση στις υπηρεσίες cloud έκλεισε το 2025 η Nova ICT.

Η εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν ισόποσα η Nova και η Pinston Holdings, εταιρεία συμμετοχών με έδρα τη Λευκωσία που συνδέεται με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, σχεδόν διπλασίασε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Από τα νέα ανοίγματα ξεχωρίζει η παρουσία της στην αμυντική τεχνολογία. Η Nova ICT συμμετέχει στο έργο TH2ORAX για το Υπουργείο Άμυνας, σε έργα διοίκησης και ελέγχου (Command and Control – C2), καθώς και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα απέκτησε ποσοστό 20% στην Tactical Edge Α.Ε., ενώ το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία κατέγραψε έσοδα από έργα άμυνας, τα οποία ανήλθαν σε 4,40 εκατ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας επιχειρησιακής μονάδας για υπηρεσίες cloud, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς Modern Workplace, Cloud Infra & Apps και Data Solutions & Services, απευθυνόμενη τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω της νέας μονάδας η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και τα συμβόλαια μακροχρόνιας τεχνικής υποστήριξης (SLA).

Στα σημαντικότερα έργα που υλοποιεί σήμερα η Nova ICT περιλαμβάνονται έργα ψηφιακής υγείας για την ΗΔΙΚΑ, το Gov.gr Messenger, έργα πολιτικής προστασίας, έξυπνων πόλεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και το έργο Cloud Services του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Google. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της και στον ιδιωτικό τομέα, με έργα για τη Motor Oil, έργα Observability, λύσεις Data Analytics για τον ΔΕΔΔΗΕ, δίκτυο οπτικών ινών DWDM για τον ΑΔΜΗΕ και έργα ICT για τα τρία νέα νοσοκομεία που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η αυξημένη δραστηριότητα αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 131,96 εκατ. ευρώ, από 61,64 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα 123,65 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 15,24 εκατ. ευρώ, έναντι 6,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 126%.

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι κομβικό σημείο θα αποτελέσει η ολοκλήρωση μεγάλου μέρους των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, προχωρά στη δημιουργία της νέας μονάδας υπηρεσιών cloud και σχεδιάζει την επέκταση της δραστηριότητάς της στις αγορές του εξωτερικού.