Η ESET δημοσιεύει τον δείκτη ετοιμότητας κυβερνοασφάλειας ΜμΕ για το 2026

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Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, δημοσίευσε τον Δείκτη Ετοιμότητας Κυβερνοασφάλειας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (MME) για το 2026. Ο δείκτης βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 4.400 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκπροσωπώντας οργανισμούς με 25 έως 1.000 τερματικά σε 13 χώρες της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας.

Η έρευνα εξετάζει τη στάση των ΜΜΕ απέναντι στην κυβερνοασφάλεια σε σχέση με τις πιο πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο διπλός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης (ως παράγοντας δημιουργίας νέων απειλών όσο και ως εργαλείο άμυνας), η συνολική κατάσταση της κυβερνοασφάλειας, η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και η ανταπόκριση σε περιστατικά ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 45% των ΜΜΕ αντιμετώπισε τουλάχιστον ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 14% βρέθηκε αντιμέτωπο με περισσότερα από ένα περιστατικά. Παράλληλα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (61%) δηλώνει ότι ανησυχεί σοβαρά για τις κυβερνοεπιθέσεις, ενώ το 75% θεωρεί ότι ο κυβερνοπόλεμος και οι παγκόσμιες συγκρούσεις αποτελούν πραγματικές απειλές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Μεταξύ των κυβερνοαπειλών, οι ΜΜΕ εκφράζουν τη μεγαλύτερη ανησυχία για το κακόβουλο λογισμικό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, παρότι τέτοιου είδους απειλές παραμένουν προς το παρόν σχετικά περιορισμένες.

Συνολικά, η έρευνα αναδεικνύει αρκετές θετικές τάσεις. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα ασφάλισης και κανονιστικής συμμόρφωσης ενισχύουν την υιοθέτηση πιο ισχυρών πρακτικών κυβερνοασφάλειας, ενώ πολλές ΜΜΕ αναγνωρίζουν πλέον ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης δεν αποτελεί εγγύηση προστασίας απέναντι στις κυβερνοαπειλές. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση επιθέσεων.

Ειδικότερα:

Το 68% των ΜΜΕ δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να αποτρέπει κυβερνοεπιθέσεις, ενώ το 75% εμπιστεύεται την ανθεκτικότητά του κατά τη διαχείριση περιστατικών.

Το 65% είναι ικανοποιημένο από τον προϋπολογισμό που διαθέτει για την κυβερνοασφάλεια, ενώ ένα επιπλέον 15% δηλώνει «περισσότερο από ικανοποιημένο».

Μόνο το 11% λειτουργεί με βασικό επίπεδο προστασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το 87% θεωρεί ότι η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι πολύ σημαντική ή κρίσιμη για την κυβερνοανθεκτικότητα, ενώ το 67% πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις περισσότερες από μία φορές τον χρόνο.

Μόνο το 6% βασίζεται αποκλειστικά σε βασικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενώ ένα επιπλέον 2% δεν παρέχει καμία εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ΜΜΕ ολοκλήρωσε τη διερεύνηση περιστατικών κυβερνοασφάλειας μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Παρά τη σαφή πρόοδο που καταγράφεται, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να υποτιμούν τη σοβαρότητα των επιθέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου της «σκιώδους τεχνητής νοημοσύνης» (Shadow AI).