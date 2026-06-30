Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε έργο ψηφιακής ενδυνάμωσης για την ΕΔΥΤΕ

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Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της ΕΔΥΤΕ με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρίες», για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Το έργο αφορά τη δημιουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής σε Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, οι οποίοι λειτουργούν σε δήμους και κατάλληλες δομές, όπως Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, παραρτήματα φορέων και σωματεία. Στόχος είναι η υποστήριξη προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με πρακτικό και κοινωνικά ουσιαστικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για συνολικά 194 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, εκ των οποίων 120 αφορούν ηλικιωμένους και 74 αφορούν άτομα με αναπηρία.

Η ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου επιβεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, την οργανωτική ικανότητα και την εμπειρία της Cosmos Business Systems στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας για φορείς του Δημοσίου, με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο κ. Κούρτης Αλέξανδρος, Public Sector Director του Ομίλου Cosmos, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε ένα έργο με τόσο έντονο κοινωνικό πρόσημο αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο συμπερίληψης, πρόσβασης και ενδυνάμωσης για όλους τους πολίτες. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., συμβάλλουμε στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, υποστηρίζοντας στην πράξη έναν πιο ανοιχτό και προσβάσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό.»

Η Cosmos Business Systems συνεχίζει να υλοποιεί σύνθετα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με έμφαση στην αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και τη δημιουργία λύσεων που προσφέρουν πραγματική αξία στην κοινωνία, στους οργανισμούς και στους πολίτες.