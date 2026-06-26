GEOSENSE: πλατφόρμα DaeDaLuS και ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου ICAERUS

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Με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου ICAERUS | Innovations and Capacity building in Agricultural Environmental and Rural UAV Services, η GEOSENSE παρουσιάζει την πλατφόρμα DaeDaLuS – Drone Delivery Logistics Services, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λογισμικού και υλικού για την υποστήριξη επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το DaeDaLuS σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει αποστολές τόσο εντός οπτικής επαφής όσο και πέραν της οπτικής επαφής, με έμφαση σε αγροτικές, απομακρυσμένες και περιορισμένων υποδομών περιοχές, όπου η αξιοπιστία των επικοινωνιών, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η επιχειρησιακή πολυπλοκότητα δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις.

Αρχικά αναπτυγμένο στο πλαίσιο του Use Case 5 | Rural Logistics του ICAERUS, το DaeDaLuS εξελίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρήσεων UAV, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας αποστολής: σχεδιασμό, αξιολόγηση, προσομοίωση, εκτέλεση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και εποπτεία πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει επί του αεροσκάφους συστήματα πτήσης, πολυεπίπεδη υποδομή επικοινωνιών, cloud-based υπηρεσίες, web-based Ground Control Station, εργαλεία σχεδιασμού αποστολών, Decision Support System, Mission Simulator και λειτουργίες multi-UAV monitoring. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον για την ασφαλή, ευέλικτη και κλιμακούμενη διαχείριση σύνθετων αποστολών UAV.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του DaeDaLuS είναι η ανοικτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική του. Η πλατφόρμα βασίζεται σε ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες του οικοσυστήματος UAV, όπως τα συστήματα αυτόματου πιλότου Pixhawk και το πρωτόκολλο MAVLink, επιτρέποντας διαλειτουργικότητα με διαφορετικές πλατφόρμες, αισθητήρες, επικοινωνιακές μονάδες και εξωτερικές υπηρεσίες. Η προσέγγιση αυτή μειώνει την εξάρτηση από κλειστές τεχνολογίες και διευκολύνει τη μελλοντική επέκταση του συστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθεκτικότητα των επικοινωνιών. Το DaeDaLuS υποστηρίζει πολυκαναλική επικοινωνιακή υποδομή, συνδυάζοντας συνδεσιμότητα 4G/5G, δορυφορική επικοινωνία Iridium και RF links για τοπικές ή εφεδρικές λειτουργίες. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών τηλεμετρίας, παρακολούθησης και ενημέρωσης κατάστασης ακόμη και σε περιβάλλοντα με περιορισμένη ή ασταθή δικτυακή κάλυψη.

Μέσω του web-based Ground Control Station, οι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των UAV, να βλέπουν τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να διαχειρίζονται αποστολές χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένης εγκατάστασης λογισμικού. Παράλληλα, το Mission Planning Environment επιτρέπει τον σχεδιασμό διαδρομών μέσω διαδραστικού χάρτη, με υποστήριξη waypoints, υψομέτρων, ταχυτήτων και τυποποιημένων μορφών αποστολής.

Το ενσωματωμένο Decision Support System παρέχει προ-πτητική αξιολόγηση της εφικτότητας μιας αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές παραμέτρους. Το σύστημα παράγει ενδείξεις τύπου GO, WATCH και NO–GO, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων πριν από την εκτέλεση της πτήσης.

Συμπληρωματικά, ο Mission Simulator επιτρέπει την εικονική επικύρωση της αποστολής πριν από την πραγματική εκτέλεση, με απεικόνιση της διαδρομής, προσομοίωση της κίνησης του UAV, παρακολούθηση της προόδου ανά waypoint και υψομετρικό προφίλ της πτήσης. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στη μείωση του επιχειρησιακού ρίσκου, ιδιαίτερα σε αποστολές που πραγματοποιούνται σε σύνθετα ή δυσπρόσιτα περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο του ICAERUS, το DaeDaLuS ανέδειξε τις δυνατότητες αξιοποίησης των UAV σε εφαρμογές αγροτικής εφοδιαστικής, πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, επιθεώρησης υποδομών και υποστήριξης απομακρυσμένων περιοχών. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα πρακτικό παράδειγμα του πώς οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι γεωχωρικές εφαρμογές, οι ανθεκτικές επικοινωνίες και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο.

«Η συμμετοχή μας στο ICAERUS μάς έδωσε τη δυνατότητα να εξελίξουμε το DaeDaLuS από ένα σύστημα ανθεκτικής παρακολούθησης και επικοινωνίας σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρήσεων UAV. Το έργο ανέδειξε τις πραγματικές απαιτήσεις για ασφαλείς, διαλειτουργικές και επιχειρησιακά χρήσιμες αποστολές σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές», δήλωσε ο Βασίλης Πολύχρονος, CTO της GEOSENSE.

Με την ολοκλήρωση του ICAERUS, η GEOSENSE συνεχίζει να αξιοποιεί τα τεχνικά αποτελέσματα και την εμπειρία που αποκτήθηκε, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη του DaeDaLuS και την εφαρμογή του σε νέα σενάρια επιχειρήσεων UAV, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ICAERUS – Innovations and Capacity building in Agricultural Environmental and Rural UAV Services είναι ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe, με Grant Agreement No. 101060643. Το έργο εστίασε στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων υπηρεσιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών για αγροτικές, περιβαλλοντικές και περιφερειακές εφαρμογές.

Το DaeDaLuS – Drone Delivery Logistics Services είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρήσεων UAV που αναπτύχθηκε από τη GEOSENSE στο πλαίσιο του ICAERUS. Υποστηρίζει σχεδιασμό αποστολών, αξιολόγηση εφικτότητας, προσομοίωση, εκτέλεση, τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο, ανθεκτικές επικοινωνίες και παρακολούθηση πολλαπλών UAV, με στόχο την αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά και περιορισμένων υποδομών περιβάλλοντα.