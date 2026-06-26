AI με… «ελληνικό εγκέφαλο»; Πώς η Kiefer αλλάζει τα δεδομένα στη ρομποτική με στυλ ελληνικό!

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Η Ελλάδα “μπορεί” να “τολμήσει” και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ρομποτικής… Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη που μας άφησε η πρόσφατη επίσκεψη μας στα headquarters της εταιρείας Kiefer στο Μαρούσι, της εταιρείας που επιχειρεί να καταστήσει το μέλλον της ρομποτικής και της Α.Ι., μία “υπόθεση” με γαλανόλευκο χρώμα…

Με αφετηρία τον τομέα της ενέργειας, όπου δραστηριοποιείται εδώ και δύο δεκαετίες, η ελληνική εταιρεία Kiefer πραγματοποιεί έναν εντυπωσιακό τεχνολογικό μετασχηματισμό. Έχοντας υλοποιήσει σημαντικά ενεργειακά έργα σε ολόκληρη την επικράτεια και ενσωματώνοντας ένα πλήρες φάσμα τεχνολογιών, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά, βιοαέριο, υδροηλεκτρικά και πρωτοποριακά συστήματα μπαταριών-με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λειτουργία του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»-η εταιρεία στρέφει πλέον δυναμικά το βλέμμα της στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της φυσικής ρομποτικής.

Η Στρατηγική Συμμαχία με την NVIDIA και την Unitree

Όπως γίνεται εύκολο αντιληπτό, η μετάβαση αυτή δεν συνέβη τυχαία. Ήδη από το 2014 η Kiefer εισήγαγε τη χρήση drones για τοπογραφικές αποτυπώσεις, ενώ το 2022 ανέπτυξε το πρώτο σύστημα αυτόνομης παρακολούθησης drones σε ενεργειακά έργα. Το μεγάλο ορόσημο, ωστόσο, ήρθε το 2025 με τη στρατηγική συνεργασία της με τον παγκόσμιο κολοσσό NVIDIA, η οποία επέλεξε την Kiefer ως εταίρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και με τη σύμπραξη με την κινεζική Unitree, την ηγέτιδα δύναμη στην προμήθεια ρομποτικών συστημάτων. Σε αυτή τη νέα εποχή, η Kiefer δεν περιορίζεται στην απλή εισαγωγή τεχνολογίας, αλλά αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης του «εγκεφάλου» των ρομπότ, εκπαιδεύοντας τα μοντέλα της με ελληνικά δεδομένα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην ανάγκη για εθνική και ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε και ο διευθύνων Σύμβουλος της Kiefer, κύριος Χρήστος Πετρόχειλος: “Τα δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να παραμένουν εντός των συνόρων, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία από ξένες δυνάμεις”. Και αυτή είναι μια υπόθεση με “εθνικό” πρόσημο. Για την Kiefer, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε απόλυτη αναλογία με το ανθρώπινο σώμα: η ενέργεια είναι η τροφή, οι κάρτες γραφικών και οι επεξεργαστές της NVIDIA αποτελούν το στομάχι που επεξεργάζεται την πληροφορία, η σκέψη που παράγεται είναι το λογισμικό και η πράξη υλοποιείται μέσω των ρομποτικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις της εταιρείας είναι ιδιαίτερα στοχευμένες. Συγκεκριμένα, η Kiefer έχει αναπτύξει το πρώτο ελληνικό σύστημα Blackwell, το οποίο λειτουργεί ήδη για ενάμισι έτος, και προχωρά στην κατασκευή των δικών της, εξειδικευμένων data centers στην Ελλάδα, ισχύος 10 έως 20 μεγαβάτ. Αυτές οι υποδομές δεν αποτελούν τυπικά κέντρα δεδομένων, αλλά είναι αποκλειστικά προσανατολισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, τρέχοντας αλγόριθμους για την επεξεργασία φωνής, εικόνας, ήχου και κειμένου, προσφέροντας παράλληλα στις ελληνικές εταιρείες πρόσβαση σε εξαιρετικά χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος.

Το Οικοσύστημα Λογισμικού «SOFIA» στην Υπηρεσία των Επιχειρήσεων

Στο επίπεδο των προϊόντων λογισμικού που βασίζονται στην Α.I., η Kiefer παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα. Η αρχή έγινε με τη SOFIA, το πρώτο open source ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) 28 δισεκατομμυρίων παραμέτρων. Μάλιστα, η κεντρική επιχειρηματική πλατφόρμα Sofia NOOS επιτρέπει στις εταιρείες να συνδέουν και να συνομιλούν με τα δικά τους εσωτερικά δεδομένα από πλατφόρμες όπως το Dropbox ή το Google Drive, αυτοματοποιώντας καθημερινές διαδικασίες μέσω έξυπνων ψηφιακών βοηθών. Παράλληλα, το SofiaMeet λειτουργεί ως ένας έξυπνος βοηθός τηλεδιασκέψεων που κατανοεί άπταιστα τη σύνθετη ελληνική νομική, οικονομική και ιατρική ορολογία, ενώ η συσκευή SofiaCard προσφέρει άμεση καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων σε πραγματικό χρόνο. Στον ενεργειακό τομέα, η πλατφόρμα Hyperion X, που αξιοποιεί την τεχνολογία της NVIDIA, επιτρέπει σε διαχειριστές και aggregators να προβλέπουν με ακρίβεια τον καιρό και την παραγωγή ενέργειας, συμμετέχοντας στο χρηματιστήριο ενέργειας με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.

Στο πεδίο της φυσικής ρομποτικής, η Kiefer διαθέτει έναν εντυπωσιακό στόλο αυτόνομων τετράποδων ρομπότ της Unitree, των οποίων τον εγκέφαλο αναπτύσσει η ίδια. Το μικρό ρομπότ Go 2 χρησιμοποιείται για περιπολίες και ασφάλεια εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το μοντέλο B2 αναλαμβάνει τις πιο απαιτητικές εφαρμογές σε κρίσιμες υποδομές, ενώ το G1D αποτελεί το πρώτο αυτόνομο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει τη δυνατότητα να αυτοφορτίζεται. Οι εφαρμογές τους στην ελληνική πραγματικότητα είναι ήδη ορατές, από τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων (Digital Twins) σε υποσταθμούς ενέργειας στη Κοζάνη, μέχρι την αυτόνομη χάραξη τεχνικών έργων σε δύσβατες ορεινές περιοχές από το ρομπότ B2, τα οποία μπορούν να μειώσουν δραματικά το ανθρώπινο λάθος. Επιπλέον, εξαιρετικά κρίσιμη είναι και η συμβολή τους στην πολιτική προστασία, καθώς τα ρομπότ αυτά μπορούν να εισέρχονται σε φλεγόμενα κτίρια ή υποσταθμούς για την κατάσβεση πυρκαγιών και τη διάσωση πολιτών, προστατεύοντας άμεσα τις ζωές των πυροσβεστών.

Το σαφές “digital” όραμα της Kiefer!

Ο μεγάλος στόχος της Kiefer για το μέλλον είναι διττός. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει τη δυναμική διεθνή επέκταση, με τις πλατφόρμες SofiaMeet και Sofia NOOS να κυκλοφορούν άμεσα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, και στη συνέχεια στην κεντρική Ευρώπη. Στόχος είναι τα ελληνικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας να μην προορίζονται μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά να αποτελέσουν ένα ισχυρό εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία στοχεύει στην εκπαίδευση της ελληνικής αγοράς και της νέας γενιάς, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική να μην αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά να αποτελέσουν φυσική προέκτασή του, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ασφάλεια στην εργασία.

Με ένα σαφές όραμα για το μέλλον, η Kiefer αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να μην είναι απλώς καταναλωτής, αλλά και δημιουργός εξελιγμένης τεχνολογίας. Επενδύοντας σε δικές της υποδομές, εκπαιδεύοντας ρομποτικά συστήματα με βάση τις εγχώριες ιδιαιτερότητες και ανοίγοντας τα φτερά της για τις διεθνείς αγορές, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει τα όρια της ελληνικής επιχειρηματικότητας, θέτοντας τις βάσεις για μια αυτόνομη και ψηφιακά κυρίαρχη επόμενη ημέρα. Άλλωστε, η Ελλάδα μπόρει (και πρέπει) να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συναρπαστική εποχή της ρομποτικής και της A.I που ανατέλλει και σίγουρα η Kiefer ανήκει στις εταιρείες που γνωρίζουν πολύ καλά το “Know-How”.