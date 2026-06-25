GRECA: ολοκληρώθηκε με επιτυχία το eCommerce Networking Day

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Η αγορά του eCommerce αναπτύσσεται διαρκώς – και μαζί της μεγαλώνει η ανάγκη των ανθρώπων του κλάδου να συνδεθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να χτίσουν νέες επαγγελματικές σχέσεις.

Αυτή η ανάγκη αποτυπώθηκε με εμφατικό τρόπο στο eCommerce Networking Day, τον θεσμό που έχουμε καθιερώσει στον GR.EC.A για να ενισχύουμε τη δικτύωση και τη συνεργασία.

Στις 17 Ιουνίου, στο Gazarte, με μεγάλη μας χαρά υποδεχθήκαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους εκπροσώπους του E-commerce Europe, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις εξελίξεις και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και περισσότερους από 450 επαγγελματίες του ελληνικού eCommerce – στελέχη, επιχειρηματίες, παρόχους και εκπροσώπους από όλα τα επίπεδα της αγοράς.

Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε και τη σημαντική παρουσία νέων προσώπων, που αποτελούν την επόμενη γενιά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στελέχη ηλεκτρονικών καταστημάτων, επιχειρηματίες, πάροχοι υπηρεσιών και άνθρωποι από όλο το οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να ανοίξουν νέους δρόμους συνεργασίας.

Το κλίμα συνεργασίας, οι άμεσες επαφές και οι συζητήσεις που έγιναν εκεί, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο GR.EC.A δεν είναι απλώς ένας σύνδεσμος – είναι μια ζωντανή κοινότητα.

Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν κοντά μας και ιδιαίτερα τους χορηγούς που υποστήριξαν ενεργά την εκδήλωση.