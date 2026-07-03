Ο GRECA με νέο διοικητικό συμβούλιο

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A. (Greek E-commerce Association), το εθνικό όργανο για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξάχθηκαν στο Gazarte στις 17/06/2026 και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Όλα μέλη του ΔΣ , συμμετέχουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Εργασίας έχοντας ως βασικό στόχο την διαμόρφωση Εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και την ενίσχυση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

Οι ρόλοι όλων των μελών του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του GR.EC.A. καθορίσθηκαν ως εξής:

Πρόεδρος Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη Eltrun Αντιπρόεδρος Μαρίνα Βασιλαρά Apivita.com Γενικός Γραμματέας Νίκος Πελέκης Funky Buddha.com Ταμίας Ευδοξία Πετμέζογλου Spitishop.gr Μέλος Δ.Σ Νίκος Κάσσαρης Aegeanair.com Μέλος Δ.Σ Αντώνης Πεδιαδίτης You.gr Μέλος Δ.Σ Αντώνης Παπαϊωάννου Oktabit.gr Μέλος Δ.Σ Νικόλας Χατζηδάκης AfterSalesPro.gr Μέλος Δ.Σ Φωτεινή Σκαπινάκη Sarmed.gr

Τακτικά Μέλη:

Αναπληρωματικό

Μέλος Δ.Σ Κωνσταντίνα Ελευθεράκου gr.tommy.com Αναπληρωματικό

Μέλος Δ.Σ Σταυρούλα Κακκαβά Intersport.gr

Συνδεδεμένα Μέλη:

Αναπληρωματικό

Μέλος Δ.Σ Φώτης Αντωνόπουλος Fa.gr