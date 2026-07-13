POWERADE B2Run Aθens 2026: όταν η εταιρική κουλτούρα βγαίνει από το γραφείο και γίνεται εμπειρία

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της επιτυχίας μιας επιχείρησης δεν συνδέεται πλέον μόνο με τους οικονομικούς δείκτες, αλλά και με την ικανότητά της να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί της αισθάνονται ότι ανήκουν, συνεργάζονται και εξελίσσονται.

Η εταιρική κουλτούρα, η ευημερία των εργαζομένων και η δημιουργία ισχυρών ομάδων έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων οργανισμών. Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, δράσεις που φέρνουν τους εργαζομένους πιο κοντά αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα.

Σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται το POWERADE B2Run Aθens 2026, η μεγάλη corporate running διοργάνωση που επιστρέφει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στο εμβληματικό ΟΑΚΑ, για 6η χρονιά, από την ευΖΗΝ feelόsophy.

Η μεγαλύτερη συνάντηση του εταιρικού κόσμου εκτός γραφείου

Περισσότεροι από 2.000 δρομείς από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους αναμένεται να βρεθούν στη Γραμμή Εκκίνησης του POWERADE B2Run Aθens 2026, συμμετέχοντας σε μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων ξεκινώντας μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

CEOs, managers, στελέχη και interns θα αφήσουν για λίγες ώρες πίσω τους τους καθημερινούς επαγγελματικούς ρόλους τους και θα συμμετάσχουν ως μέλη μιας κοινής ομάδας. Η διοργάνωση μετατρέπει μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα σε μια εμπειρία σύνδεσης, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, όπου η εταιρική ταυτότητα συναντά το ομαδικό πνεύμα.

Το POWERADE B2Run Aθens δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια πλατφόρμα εταιρικής συμμετοχής που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, ενισχύοντας την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα διοίκησης.

Από το employee engagement στην πραγματική σύνδεση των ομάδων

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν πλέον τρόπους να ενισχύσουν τη σύνδεση των ανθρώπων τους. Το team bonding δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού.

Μια κοινή εμπειρία, όπως μια αθλητική διοργάνωση, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, στην ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ομάδων που καθημερινά εργάζονται για κοινούς στόχους.

Στο POWERADE B2Run Aθens 2026, οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν τις εταιρείες τους μέσα από τα εταιρικά τους χρώματα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι επιτυχημένες ομάδες δεν δημιουργούνται μόνο μέσα από διαδικασίες και στόχους, αλλά και μέσα από κοινές εμπειρίες.

Η εμπειρία συνεχίζεται μετά τη Γραμμή Τερματισμού

Η διοργάνωση ξεπερνά τον αθλητικό χαρακτήρα της και εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη corporate εμπειρία.

Μετά τη Γραμμή Τερματισμού, το corporate meeting δίνει τη σκυτάλη στο μεγάλο After Run Party, το οποίο περιλαμβάνει:

Live μουσική

DJ Set

Street Food Festival

Τελετή Απονομών

Διαγωνισμό για το πιο δημιουργικό Corporate Team Outfit

B2Run Village: Η νέα διάσταση της εταιρικής παρουσίας

Πέρα από τη συμμετοχή στον αγώνα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παρουσία τους μέσα από το B2Run Village, δημιουργώντας έναν δικό τους branded χώρο στη μεγαλύτερη εταιρική γιορτή της χρονιάς.

Μέσα από το Tent Experience, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους περίπτερο διαστάσεων 3m x 3m, σε ένα σημείο υψηλής επισκεψιμότητας, δίπλα στη Γραμμή Τερματισμού και το After Run Party.

Η ευΖΗΝ feelόsophy δημιουργεί εμπειρίες με επίκεντρο τον άνθρωπο

Από την ίδρυσή της το 1991, η ευΖΗΝ feelόsophy έχει ως στόχο τη δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών που συνδέουν ανθρώπους και οργανισμούς.

Με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υψηλών προδιαγραφών διοργανώσεων, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη δημιουργία events που συνδυάζουν την ποιότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή.

Το Sports Department της ευΖΗΝ feelόsophy έχει αναλάβει τη διοργάνωση κορυφαίων παγκόσμιων αθλητικών events στην Ελλάδα, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το UTMB Greece, το L’Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens, το TT Cycling Series και το Swim GRAND PRIX Greece, ενισχύοντας τη θέση της στον χώρο των μεγάλων αθλητικών και εταιρικών διοργανώσεων.

Η επιχειρηματική κοινότητα δίνει ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Στις 8 Οκτωβρίου 2026, το POWERADE B2Run Aθens 2026 θα φέρει ξανά κοντά την επιχειρηματική κοινότητα σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό με την εταιρική κουλτούρα.

Γιατί οι ισχυρές ομάδες δεν χτίζονται μόνο μέσα από συσκέψεις και στόχους. Χτίζονται μέσα από εμπειρίες που δημιουργούν σύνδεση, εμπιστοσύνη και κοινό όραμα.