Θέσπιση δασμού €3 για τη στήριξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Την 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε την τελωνειακή απαλλαγή που ίσχυε για αποστολές με εγγενή αξία έως €150 και εισήγαγε έναν προσωρινό, ενιαίο δασμό €3 ανά είδος.

Η χρέωση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το κανάλι εισαγωγής που χρησιμοποιείται —δηλώσεις τελωνείου H1, H6 και H7— και, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καταβάλλεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον online πωλητή ή τους ενδιάμεσούς τους, όπως εκπροσώπους ή παρόχους παράδοσης. Δεν θα πρέπει να μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Στόχος του δασμού των €3 είναι να περιοριστεί ο όγκος εισαγωγών μικρών δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και να ενισχυθούν η συμμόρφωση και η ασφάλεια των καταναλωτών στην ΕΕ, μέσω της προσθήκης επιπλέον δεδομένων σε επίπεδο προϊόντος.

Ο δασμός των €3, ο οποίος υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή στις αρχές του 2026, δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των τελωνείων. Εισήχθη, ωστόσο, ως άμεση απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες πολιτών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την εισροή δεμάτων από τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κυρίως από την Κίνα.

Η χρέωση θα καταργηθεί τον Ιούλιο του 2028, όταν τεθούν σε ισχύ τα ευρύτερα, βασισμένα στα δεδομένα στοιχεία της Τελωνειακής Μεταρρύθμισης.