Περισσότερα από 150 στελέχη επιχειρήσεων στο AI Reality Tour της WITSIDE και της Qlik

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή περισσότερων από 150 στελεχών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου το AI Reality Tour Athens 2026: Beyond Answers, που διοργάνωσε η WITSIDE σε συνεργασία με την Qlik στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου.

Με κεντρικό μήνυμα ότι οι πραγματικές επιχειρηματικές δυνατότητες ξεκινούν πέρα από τις απλές απαντήσεις που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, η διοργάνωση ανέδειξε ότι το μέλλον του AI δεν βασίζεται μόνο στα ισχυρότερα μοντέλα, αλλά κυρίως στη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων, στη σωστή διακυβέρνησή τους και στην ικανότητα των ανθρώπων να τα μετατρέπουν σε ουσιαστικές αποφάσεις.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO της WITSIDE: “Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν «αλλεργία» στο διαφορετικό. Το περιεχόμενο που προτείνουν, αν και εντυπωσιακό στην αρχή, σταδιακά οδηγεί σε μια θάλασσα ομοιομορφίας και πλήξης. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, δε θα προέλθει από τη γενικευμένη χρήση των αλγορίθμων. Θα έρθει από τις μοναδικές κοινωνικές δεξιότητες των ανθρώπων: την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα ουσιαστικής συνεργασίας”.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πραγματικές εφαρμογές της τεχνολογίας μέσα από παρουσιάσεις οργανισμών όπως η Alpha Bank και η Kyvernitis Travel Group, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποίησης των δεδομένων στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι νεότερες δυνατότητες της πλατφόρμας της Qlik, οι οποίες βοηθούν τις εταιρείες να αξιοποιούν τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια, αξιοπιστία και ουσιαστική επιχειρηματική αξία.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσαν οι ομιλίες του Δημήτρη Παπανικολάου, πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή και του Στέφανου Καράγκου, Senior AI Strategy Consultant & Lead Instructor στην CAIO Group, οι οποίοι προσέγγισαν την τεχνητή νοημοσύνη από την ανθρώπινη πλευρά, υπογραμμίζοντας ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η κριτική σκέψη και η ανθρώπινη κρίση θα συνεχίσουν να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.

Ο κ. Καράγκος ανέφερε, “Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την επιστήμη, τις εταιρείες, ακόμα και τις καριέρες. Η προτεραιότητα για κάθε οργανισμό είναι να επενδύσει πρώτα στις δεξιότητες των ανθρώπων του. Χρειάζεται παιδεία στην τεχνητή νοημοσύνη: όχι να ξέρεις πώς δουλεύουν οι αλγόριθμοι, αλλά να μπορείς να αξιοποιήσεις οποιοδήποτε ΑΙ εργαλείο και να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, με τον σωστό τρόπο.”

Η WITSIDE, ως Master Reseller της Qlik στην Ελλάδα και σε αγορές της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συνεχίζει να επενδύει στη διάδοση σύγχρονων τεχνολογιών Data & AI, φέρνοντας κοντά την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών.

Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στη δημοσιογράφο Ματίνα Χαρκοφτάκη για τον συντονισμό της εκδήλωσης, καθώς και στη Διεθνή Αμνηστία, με την οποία συνεργάστηκε για τα αναμνηστικά δώρα των συμμετεχόντων, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο και την αποστολή της οργάνωσης.