15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026: «The Growth Playbook!» με 2+1 συνέδρια στις 4 Νοεμβρίου!

Το 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026, με κεντρικό τίτλο «The Growth Playbook!», έρχεται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel, με 2+1 παράλληλα συνέδρια, κοινό εκθεσιακό χώρο και workshops, για να παρουσιάσει τις στρατηγικές, τις τεχνολογίες και τις πρακτικές που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, του digital marketing και του retail.

Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει το eCommerce World Conference, το Digital Marketing & Social Media World Conference και, ως πρόσθετη εξειδικευμένη κατεύθυνση, το Retail Tech World, δημιουργώντας ένα ενιαίο σημείο συνάντησης για brands, retailers, e-shops, agencies, marketplaces, commerce platforms, παρόχους τεχνολογίας, εταιρείες πληρωμών και logistics, καθώς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις Retail Tech και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη νέα πραγματικότητα της αγοράς, η ανάπτυξη απαιτεί κάτι περισσότερο από αποσπασματικές καμπάνιες, μεμονωμένα τεχνολογικά εργαλεία ή ένα λειτουργικό e-shop. Απαιτεί στρατηγική, πρακτική γνώση και ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη ζήτηση, τις πωλήσεις, το περιεχόμενο, τα δεδομένα, την εμπειρία πελάτη, το φυσικό κατάστημα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση εκφράζει το The Growth Playbook!. Το Digital Marketing δημιουργεί ζήτηση, το eCommerce τη μετατρέπει σε εμπορικό αποτέλεσμα και το Retail Tech συνδέει το φυσικό κατάστημα με τη νέα ψηφιακή εμπειρία!

2+1 συνέδρια, μία ενιαία εμπειρία ανάπτυξης

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικά παράλληλα συνέδρια και μία πρόσθετη εξειδικευμένη κατεύθυνση:

eCommerce World Conference: Εστιάζει στις στρατηγικές και τις τεχνολογίες που μετατρέπουν την ψηφιακή ζήτηση σε πωλήσεις, επαναλαμβανόμενες αγορές, πιστότητα και κερδοφόρα ανάπτυξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται το e-shop, το mobile commerce, τα marketplaces, το checkout, οι πληρωμές, το last mile, οι επιστροφές, η εξατομίκευση, το loyalty και η συνολική αξία του πελάτη. Digital Marketing & Social Media World Conference: Αναδεικνύει τις στρατηγικές που δημιουργούν ζήτηση, προτίμηση και επιρροή. Οι θεματικές καλύπτουν το performance marketing, τις full-funnel στρατηγικές, τα social media, το creator economy, το social commerce, το retail media, το CRM, το loyalty και τη μέτρηση της εμπορικής απόδοσης. Retail Tech World: Παρουσιάζει τις τεχνολογίες που μετασχηματίζουν το φυσικό κατάστημα και ενισχύουν την omnichannel εμπειρία. Από τα συστήματα διαχείρισης καταστημάτων και τα in-store analytics έως τα self-service σημεία, τα εργαλεία εξυπηρέτησης, τη διαχείριση αποθεμάτων και το connected retail, η ενότητα εξετάζει πώς το φυσικό και το ψηφιακό κανάλι λειτουργούν πλέον ως μία ενιαία εμπορική εμπειρία.

Ένας κοινός εκθεσιακός χώρος για ολόκληρο το οικοσύστημα

Ο κοινός εκθεσιακός χώρος του συνεδρίου θα αποτελέσει το σημείο σύνδεσης των τριών κατευθύνσεων της διοργάνωσης. Εκεί, οι λύσεις για eCommerce, digital marketing, retail tech, πληρωμές, logistics, δεδομένα, αυτοματισμούς και εμπειρία πελάτη θα συναντήσουν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Brands, retailers, agencies, marketplaces, payment providers, logistics companies, commerce platforms, martech και retail tech providers, AI solution providers και technology partners θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις λύσεις τους, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.

Τα workshops θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα, προσφέροντας εφαρμοσμένη γνώση, παραδείγματα και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τις επιχειρήσεις.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα κάθε επιχείρηση η οποία επενδύει στην ψηφιακή ανάπτυξη.

Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος απόκτησης πελάτη και να αυξηθεί το conversion; Πώς συνδέεται το performance marketing με πραγματικές πωλήσεις και κερδοφορία; Πώς αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα δεδομένα, το CRM και το loyalty; Πώς επηρεάζουν τα marketplaces και οι μεγάλες πλατφόρμες την εμπορική στρατηγική και την ορατότητα των brands; Πώς δημιουργείται μια πραγματικά ενιαία εμπειρία ανάμεσα στο φυσικό και το ψηφιακό κανάλι;

Το ζητούμενο είναι η μετάβαση από τις αποσπασματικές ενέργειες σε ένα πιο έξυπνο, μετρήσιμο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026 απευθύνεται σε retailers, e-shop owners, brands, CMOs, marketing directors, eCommerce managers, digital managers, growth leaders, retail και commercial managers, agencies, performance marketers, social media και content teams, CRM και loyalty specialists.

Παράλληλα, απευθύνεται σε marketplaces, commerce platforms, παρόχους πληρωμών, fintech εταιρείες, logistics και last-mile providers, retail tech και martech εταιρείες, AI solution providers, data platforms, automation vendors, startups και scaleups.

Το νέο Growth Playbook της αγοράς παρουσιάζεται στις 4 Νοεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την έκθεση και τη συμμετοχή είναι διαθέσιμες στο ecommerceworld.gr, όπου πραγματοποιούνται και οι δωρεάν εγγραφές!