HP Hellas: Annual Partner Event 2026

Η HP Hellas, σε συνεργασία με την AMD, διοργάνωσε το Annual Partner Event 2026 την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Βοτανικό Πάρκο, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Μέλλον της Εργασίας, προσφέροντας ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον που ανέδειξε τη σύνδεση της τεχνολογίας με τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία.

Σε αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, οι συνεργάτες και οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με κεντρικό μήνυμα «Διαμορφώνοντας μαζί το Μέλλον της Εργασίας», ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις της αγοράς και τις τελευταίες τάσεις στον χώρο της πληροφορικής, με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Καλεσμένος σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση ήταν ο Marcel Timmer, Category Manager ECE, της HP Poly. Κατά την παρουσία του στην εκδήλωση, συνάντησε συνεργάτες του καναλιού της HP, αντάλλαξε απόψεις για τις εξελίξεις στις λύσεις συνεργασίας και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των τεχνολογιών της HP Poly στην ενίσχυση του σύγχρονου υβριδικού τρόπου εργασίας. Ο ίδιος δήλωσε: «Στην HP Poly, αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία των λύσεών μας περνά μέσα από ένα ισχυρό και ενεργό οικοσύστημα συνεργατών. Αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να δημιουργούν ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και υψηλής αξίας προτάσεις για τους πελάτες τους. Μέσα από το κανάλι συνεργατών μας, διασφαλίζουμε ότι η καινοτομία των προϊόντων μας φτάνει αποτελεσματικά στην αγορά, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.»

Μέσα από ένα ενιαίο οικοσύστημα λύσεων, τεχνολογιών και συνεργασίας, η HP και η AMD δημιουργούν περισσότερη αξία για τους συνεργάτες τους και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας τον ρόλο του καναλιού ως βασικό πυλώνα εξέλιξης και επιτυχίας.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μετασχηματίζει δυναμικά τον τρόπο που εργαζόμαστε, η HP και η AMD προσκάλεσαν τους συνεργάτες τους σε ένα ταξίδι εξερεύνησης νέων λύσεων και συνεργειών που διαμορφώνουν το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ανοίγουν τον δρόμο για ένα πιο αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, καινοτόμα προϊόντα και στρατηγικές της HP που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και την ευελιξία στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις AI-powered λύσεις, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο συνεργασίας και δημιουργούν νέες προοπτικές για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Ο κος Αλέξανδρος Κινινής, Country Channel Manager της HP Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε: «Στη HP επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογίες και συνεργασίες που ενδυναμώνουν τους συνεργάτες μας και δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Μέσα από τη φετινή εκδήλωση, αναδεικνύουμε τη σημασία ενός ενιαίου οικοσυστήματος που φέρνει αξία, καινοτομία και προοπτική για το Μέλλον της Εργασίας.»

Από την πλευρά του, ο κος Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδος & Κύπρου, ανέφερε: «Η συνεργασία με το κανάλι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας. Μέσα από το Amplify Partner Event, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης και να συνδιαμορφώνουμε με τους συνεργάτες μας ένα μέλλον που βασίζεται στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.»