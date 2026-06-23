Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε AI και ψηφιακές υποδομές στο επίκεντρο του Growthfund Summit

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Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε ψηφιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες αιχμής αναμένεται να κινητοποιήσει μέσα στην επόμενη τριετία το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στο Growthfund Investor Summit 2026 (το ετήσιο συνέδριο του Υπερταμείου).

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, το Ταμείο βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία και η πρώτη επένδυση αναμένεται να αφορά τον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2029, ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές υποδομές, τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ημιαγωγοί συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς προτεραιότητας για τις επενδύσεις της επόμενης περιόδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εθνικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την πρόοδο του Pharos AI Factory και του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», που αναπτύσσεται στο Λαύριο και θα αποτελέσει τον πυρήνα του ελληνικού οικοσυστήματος ΤΝ. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία των ανοικτών δημόσιων δεδομένων για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι μέσω του data.gov.gr είναι διαθέσιμα περισσότερα από 22.000 σύνολα δεδομένων.

Στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης για τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να υπάρξει «AI-ready οικονομία» χωρίς αντίστοιχες δικτυακές υποδομές. Υπενθύμισε ότι το δίκτυο 5G του ΟΤΕ καλύπτει πλέον πάνω από το 99% του πληθυσμού, ενώ η κάλυψη 5G Stand Alone έχει φτάσει το 82%. Παράλληλα, οι υποδομές οπτικών ινών του ομίλου εξυπηρετούν περισσότερα από 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

Ο κ. Νεμπής αποκάλυψε επίσης ότι περισσότερο από το 25% των διαδικασιών του ΟΤΕ αξιοποιούν ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 40% έως το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος επεκτείνει τις υποδομές Data Center και τις υπηρεσίες GPU-as-a-Service που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν εφαρμογές ΤΝ.

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ανέδειξε τη σημασία των υποδομών που θα υποστηρίξουν τη νέα ψηφιακή οικονομία. Όπως είπε, η αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, αναφερόμενος στο υπό αδειοδότηση data center ισχύος 1 GW στην Κοζάνη, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού της Δυτικής Μακεδονίας σε κόμβο τεχνολογίας, ενέργειας και καινοτομίας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις τεχνολογίες της νέας οικονομίας ανέδειξε ο πρόεδρος Ευρώπης της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασική παράμετρο κατά την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, καθώς μπορεί να ανατρέψει υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και να δημιουργήσει νέες αγορές. Παράλληλα επισήμανε ότι οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σήμερα με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η BC Partners διαθέτει προς επένδυση περισσότερα από 3,5 δισ. ευρώ.

Σημαντικά κεφάλαια συνεχίζουν να κατευθύνονται προς το οικοσύστημα καινοτομίας. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ανέφερε ότι μέσω των επενδυτικών σχημάτων που υποστηρίζει η ΕΑΤΕ διατίθενται συνολικά κεφάλαια ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε 42 funds.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Phaistos Investment Fund, Αντώνης Τζωρτζακάκης, σημείωσε ότι δημόσιοι πόροι ύψους 1,3 δισ. ευρώ έχουν κινητοποιήσει επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη και τον τρόπο ανάπτυξης νέων φαρμάκων, σύμφωνα με τον managing partner της Kos Biotechnology Partners, Άλεξ Τζούκα. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση εργαλείων ΤΝ συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων θεραπειών, ενώ ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία κέντρου computer science στην Ελλάδα. Κατά τον ίδιο, το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση επενδύσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), Στέλιος Φράγκος, υποστήριξε ότι η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, η πρόκληση πλέον δεν είναι η έλλειψη κεφαλαίων αλλά η ωρίμανση επαρκούς αριθμού έργων και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν οι διαθέσιμοι επενδυτικοί πόροι.