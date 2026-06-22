Microbase: Τι κάνει έναν Developer πραγματικά εξαιρετικό το 2026;

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Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον μια καθημερινή συνθήκη λειτουργίας, ανταγωνισμού και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Καθώς οι οργανισμοί επενδύουν περισσότερο σε τεχνολογία, αυτοματισμούς και τεχνητή νοημοσύνη, ο ρόλος του Software Developer αλλάζει με ταχύτητα. Δεν περιορίζεται πια στη συγγραφή κώδικα, αλλά επεκτείνεται στον σχεδιασμό συστημάτων, στην κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και στη μετατροπή της τεχνολογίας σε μετρήσιμη αξία.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ένα ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον: τι κάνει έναν Developer πραγματικά «εξαιρετικό» το 2026; Συζητώντας με τον Γιάννη Λαγωνίκα, Μηχανικό Πληροφοριακών Συστημάτων και Managing Director της Microbase, γίνεται σαφές ότι ο σύγχρονος μηχανικός λογισμικού εξελίσσεται από έναν εκτελεστή εντολών σε έναν επαγγελματία με στρατηγικό ρόλο. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι αρμοδιότητες στον κλάδο έχουν μεταβεί από την παραδοσιακή διαχείριση της υποδομής IT στην ανάληψη ευθύνης για τους στόχους του οργανισμού, όπως είναι οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης EBITDA και το αυξημένο ROI. Η τεχνολογία, με άλλα λόγια, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα από τα κόστη που πρέπει να περιοριστεί, αλλά ως επένδυση που οφείλει να αποδώσει καρπούς.

Η σκέψη πίσω από τον κώδικα

Η μετάβαση αυτή απαιτεί έναν σπάνιο συνδυασμό τεχνικής αρτιότητας και στρατηγικών δεξιοτήτων. Ο κ. Λαγωνίκας τονίζει ότι οι δυνατοί Developers δεν ξεχωρίζουν πλέον μόνο για τις γλώσσες προγραμματισμού που γνωρίζουν ή για τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, αλλά για την ποιότητα της σκέψης τους. Η ανάπτυξη λογισμικού, όσο ακόμη γίνεται από τον άνθρωπο, περιγράφεται από τον ίδιο ως μια διαδικασία βαθιάς κατανόησης και ανάλυσης, όπου η σφαιρική σκέψη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ακόμη και όταν η ΤΝ θα αναλάβει μεγαλύτερο μέρος στην παραγωγή λογισμικού, ο Developer, με πιο διευρυμένο ρόλο, θα είναι εκείνος που θα κινεί τα νήματά της.

Σε αυτό θα τον βοηθήσει η αφαιρετική και σφαιρική νοοτροπία που οφείλει να καλλιεργεί. Ως ώριμος επαγγελματίας, εξετάζει ταυτόχρονα την απόδοση, την αξιοπιστία, τη συντηρησιμότητα και την εμπειρία του χρήστη. Δηλαδή, συνδυάζει ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και σαφή κατανόηση τόσο της τεχνολογίας όσο και των επιχειρηματικών αναγκών και της αγοράς.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό-κλειδί στον κλάδο είναι η ερμηνεία που δίνει ο Developer, περισσότερο από την ίδια την υλοποίηση, ώστε να μετατραπεί η πολυπλοκότητα σε διαχειρίσιμο πλεονέκτημα και να διασφαλιστεί ότι το έργο προσδίδει πραγματική αξία στην επιχείρηση. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει για να ευδοκιμήσει, αφού το αποτέλεσμα της εργασίας του συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη ενός οργανισμού. Ο Managing Director της Microbase αναδεικνύει, με αυτόν τον τρόπο, την κριτική στάση ως βασικό πυλώνα του επαγγελματισμού.

Η ικανότητα αυτή γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε μια περίοδο όπου η ΤΝ μπαίνει στην παραγωγή λογισμικού άμεσα και δυναμικά. Ο Developer θα πρέπει να μπορεί να φιλτράρει, να αξιολογεί και να διορθώνει το αποτέλεσμα της εργασίας της, αντί να το αποδέχεται άκριτα. Από εκτελεστικός, ο ρόλος του γίνεται στρατηγικός, αποκτώντας ισχυρή ευθύνη στο επιχειρηματικό όφελος, στο ROI και στην ταχύτητα υλοποίησης για τον end user ή τον πελάτη.

Από την παραγωγή κώδικα στον έλεγχο της ΤΝ

Προχωρώντας τη συζήτηση, ο κ. Λαγωνίκας τονίζει ότι, καθώς διανύουμε μια μεταβατική περίοδο ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, η ίδια η περιγραφή της θέσης αποκτά διαφορετικό νόημα. Ο Developer πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει «πίσω από τον κώδικα» (code-behind), πώς επικοινωνούν τα διαφορετικά επίπεδα ενός συστήματος και πώς οι επιμέρους αποφάσεις επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία μιας εφαρμογής ή μιας πλατφόρμας.

Όταν όμως ο ρόλος του θα έχει μπει σε φάση οικονομίας χρόνου, η ΤΝ θα παράγει και ο Developer θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα διορθώνει.

Εκεί δηλαδή που ο Developer έλεγε «γράφω κώδικα», θα λέει «ελέγχω την ΤΝ» και «σχεδιάζω συστήματα».

Μπαίνουμε σε διαφορετικό mode εργασίας, πάντα όμως με στόχο την απλότητα στο τέλος της ημέρας. «Η απλότητα δεν είναι ένδειξη έλλειψης γνώσης, αλλά αποτέλεσμα βαθιάς κατανόησης», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πέρα όμως από τις τεχνικές και στρατηγικές ικανότητες, ο κ. Λαγωνίκας αναδεικνύει πόσο απαραίτητα χαρακτηριστικά είναι η αγάπη για το αντικείμενο, η δημιουργικότητα και η εξερευνητική διάθεση. Το Development αποκτά έναν νέο, αναβαθμισμένο ορισμό και οι επαγγελματίες του χώρου καλούνται να προετοιμαστούν για αυτόν. Δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τις τεχνολογίες της εποχής του. Πρέπει να έχει τη διάθεση να αναζητά, να δοκιμάζει, να αμφισβητεί και να μαθαίνει διαρκώς.

Ο Developer ως στρατηγικός ενορχηστρωτής

Ο νέος ρόλος του Developer θα είναι πιο εκσυγχρονισμένος, πιο σύνθετος και πιο κοντά στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας. Ο καλός Developer θα γράφει ίσως 30–50% λιγότερο χειροκίνητο κώδικα, αλλά θα έχει μεγαλύτερη επιρροή σε design, strategy και AI orchestration. Αυτό σημαίνει ότι η αξία του δεν θα μετριέται μόνο από την ποσότητα του κώδικα που παράγει, αλλά από την ικανότητά του να σχεδιάζει σωστά, να καθοδηγεί έξυπνα εργαλεία και να συνδέει την τεχνολογία με το τελικό αποτέλεσμα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο κ. Λαγωνίκας υπογραμμίζει ότι οι «σιωπηρές προσδοκίες» από τον Developer του αύριο θα είναι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω: αφαιρετική και σφαιρική σκέψη, κριτική ικανότητα και αυθεντική αγάπη για το αντικείμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα φαίνεται να κατακτά έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον ευρωπαϊκό χάρτη της ψηφιακής καινοτομίας, με τις σχολές πληροφορικής να παραμένουν γεμάτες και τη ζήτηση να παραμένει υψηλή.

Η συμβουλή του προς τα νέα ταλέντα είναι να υιοθετήσουν τη νοοτροπία του «δια βίου μαθητή» ή, ακόμη καλύτερα, του «εξερευνητή». Σε ένα πεδίο που αλλάζει ραγδαία, η ικανότητα να εξελίσσεται κανείς διαρκώς είναι αυτή που θα του επιτρέψει όχι μόνο να πετύχει τις προσωπικές του φιλοδοξίες, αλλά και να ξεχωρίσει ουσιαστικά στην παγκόσμια αγορά εργασίας, μετατρέποντας την τεχνολογία σε τέχνη και τη γνώση σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Infocom