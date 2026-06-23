Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP: Στόχος η μετάβαση από τη νομική συμμόρφωση στη στρατηγική θωράκιση των επιχειρήσεων

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Με αφορμή την Πανελλήνια Έρευνα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2026, που υλοποιεί η GEP σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO της GEP, μιλά στο InfoCom.gr για την ανάγκη μιας πιο συστηματικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και αντιπροσωπευτικής αποτύπωσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στην Ελλάδα.

Η έρευνα εξετάζει τις πρακτικές, τις αντιλήψεις, τα εμπόδια και τις ανάγκες που σχετίζονται με την ΥΑΕ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στη χώρα, μέσα από τις εμπειρίες και τις απόψεις εργαζομένων, στελεχών και εργοδοτών. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον GDPR και την ελληνική νομοθεσία.

Ο κ. Λαμπρινός δίνει έμφαση στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να περάσουν από την τυπική συμμόρφωση σε μια πιο ουσιαστική κουλτούρα πρόληψης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας στους χώρους εργασίας μπορεί να προσφέρει σε επιχειρήσεις, φορείς και Πολιτεία ένα πρακτικό εργαλείο γνώσης, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στην πράξη μέσα στους χώρους εργασίας και όχι μόνο καταγραφή πολιτικών ή τυπικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον CEO της GEP, η αποτύπωση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Ελλάδα βασίζεται συχνά σε αποσπασματικές καταγραφές ή εμπειρικές εκτιμήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η GEP ανέλαβε μια θεσμική πρωτοβουλία, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με στόχο να αποτυπωθούν οι τάσεις, οι προκλήσεις, οι ελλείψεις και οι καλές πρακτικές της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας.

Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει με ταχύτητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, οι αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης και οι νέες προκλήσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργούν νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και οργανισμούς. «δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον με εργαλεία του παρελθόντος», τονίζει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια καθαρή και χαρτογραφημένη αποτύπωση της πραγματικότητας.

Ο κ. Λαμπρινός επισημαίνει ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία δεν αφορά μόνο την τήρηση διαδικασιών ή την αποφυγή ατυχημάτων. Υπάρχουν, όπως αναφέρει, σημαντικές παράμετροι που συχνά μένουν λιγότερο ορατές, παρότι επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα εργαζομένων, στελεχών και επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο βαθμός ενσωμάτωσης της κουλτούρας πρόληψης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, η πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ, η επάρκεια της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, αλλά και η αντίληψη που υπάρχει για την αξία της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού.

Παράλληλα, αναδεικνύει και το ζήτημα της απόστασης ανάμεσα στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή. Όπως σημειώνει, συχνά διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των πολιτικών που σχεδιάζονται και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη. Η έρευνα, επομένως, φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις πραγματικές εμπειρίες, να αναδείξει καλές πρακτικές, αλλά και εμπόδια που δυσκολεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. «Μόνο όταν κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει στους χώρους εργασίας μπορούμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο», σημειώνει.

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η ευρεία συμμετοχή. Η έρευνα απευθύνεται σε εργαζομένους, στελέχη και εργοδότες, καθώς η αξία των ευρημάτων της συνδέεται άμεσα με το εύρος και την αντιπροσωπευτικότητα των απαντήσεων. Υπογραμμίζει ότι η έρευνα αυτή «δεν ανήκει στη GEP ούτε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», αλλά σε όλους όσοι εργάζονται, διοικούν ή επιχειρούν στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί, για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία ενός αξιόπιστου χάρτη της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στη χώρα. Για να αποτυπώνει όμως αυτός ο χάρτης την πραγματικότητα, χρειάζεται να βασιστεί στις εμπειρίες των ανθρώπων που γνωρίζουν καλύτερα την καθημερινότητα των χώρων εργασίας. «Θα καλούσα λοιπόν κάθε εργαζόμενο, στέλεχος και εργοδότη να αφιερώσει λίγα λεπτά για να συμμετάσχει. Είναι μια μικρή επένδυση χρόνου που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση καλύτερων, ασφαλέστερων και πιο αποτελεσματικών χώρων εργασίας για όλους», αναφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων την επόμενη ημέρα. Ο CEO της GEP διευκρινίζει ότι ο πραγματικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι τα ευρήματα να μετατραπούν σε εργαλείο γνώσης και λήψης αποφάσεων για όλους τους εμπλεκόμενους. Για την Πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς, η έρευνα μπορεί να προσφέρει μια αξιόπιστη και αντικειμενική βάση για τον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για τις επιχειρήσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, βοηθώντας τις να κατανοήσουν καλύτερα το επίπεδο ωριμότητας των πρακτικών τους, να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης και να ενισχύσουν την κουλτούρα πρόληψης.

«Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε έναν εθνικό δείκτη αναφοράς για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα, ώστε ο δημόσιος διάλογος, οι επιχειρηματικές αποφάσεις και οι θεσμικές παρεμβάσεις να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η Πανελλήνια Έρευνα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2026 επιχειρεί, με αυτόν τον τρόπο, να μετατρέψει την εμπειρία των ανθρώπων της εργασίας σε γνώση και τη γνώση σε πρακτικό εργαλείο για πιο ασφαλείς, πιο υγιείς και πιο αποτελεσματικούς χώρους εργασίας στην Ελλάδα.