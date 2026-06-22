Οι επικεφαλής Anthropic, OpenAI και DeepMind ζητούν συνεργασία στην AI

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Την ανάγκη να αποφευχθεί ο κατακερματισμός μεταξύ των δημοκρατικών χωρών στην ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έθεσε στους ηγέτες των G7 ο Dario Amodei, CEO της Anthropic, λίγες ημέρες μετά την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν την εξαγωγή των νεότερων μοντέλων της εταιρείας. Μιλώντας στη σύνοδο των G7 στο Évian-les-Bains της Γαλλίας, ο Amodei κάλεσε τις χώρες να «αντισταθούν στον πειρασμό της διάσπασης», αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης σε AI συστήματα από μη ασφαλείς αποδέκτες.

Η παρέμβασή του έγινε παρουσία του Αμερικανού προέδρου Donald Trump και άλλων ηγετών, με τον Sam Altman της OpenAI να στηρίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Demis Hassabis της Google DeepMind, με τους τρεις επικεφαλής να ζητούν συνεργασία υπό αμερικανική ηγεσία στην ανάπτυξη των AI models, επισημαίνοντας κινδύνους για τη βιοτρομοκρατία και την κυβερνοασφάλεια σε περίπτωση διάρρηξης των δημοκρατικών συμμαχιών.

Η υπόθεση Anthropic άνοιξε τη συζήτηση

Η συζήτηση στους G7 ήρθε μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να απαγορεύσει στην Anthropic την εξαγωγή των μοντέλων Mythos και Fable, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Η απόφαση ελήφθη μετά από αναφορές προς την κυβέρνηση Trump ότι μπορούσαν να παρακαμφθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας των μοντέλων. Η κίνηση προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη και στη Silicon Valley, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιοριστεί η πρόσβαση ακόμη και φιλικών χωρών στις πιο προηγμένες τεχνολογίες AI.

Οι ανησυχίες διατυπώνονται σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά, Ευρωπαίοι πελάτες φοβούνται ότι η μη πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής μπορεί να επηρεάσει τις οικονομίες τους. Από την άλλη, αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες βλέπουν τον κίνδυνο απώλειας δραστηριότητας, εάν οι περιορισμοί επεκταθούν σε αγορές που θεωρούνται σύμμαχες των ΗΠΑ. Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron ανέφερε ότι η υπόθεση Anthropic «ξεκαθάρισε το διακύβευμα» για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ο Macron ζήτησε κοινά πρότυπα

Ο Macron προειδοποίησε ότι, αν οι ΗΠΑ μπορούν «από τη μία ημέρα στην άλλη να κατεβάσουν τον διακόπτη», αυτό θα μπορούσε να βλάψει τις αμερικανικές εταιρείες πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων που ηγούνται της κούρσας στην AI. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι οι συζητήσεις με τους ηγέτες των G7, μεταξύ των οποίων και ο Trump, ήταν παραγωγικές, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των frontier models.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Macron ζήτησε ισχυρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποίησε για τον κίνδυνο μη συνεργασίας μεταξύ δημοκρατιών. Όπως ανέφερε, τους επόμενους μήνες αναμένεται να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ δημοκρατικών χωρών, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την AI και τον καθορισμό κοινών προτύπων.

Πρόσβαση, ασφάλεια και αλυσίδα εφοδιασμού

Την ανησυχία του για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τα μοντέλα της Anthropic εξέφρασε και ο Ινδός πρωθυπουργός Narendra Modi, όπως ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της συζήτησης. Ο Modi υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικές χώρες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε AI models, προκειμένου να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές. Ο Altman, από την πλευρά του, εστίασε στην ανάγκη τα εργαλεία κυβερνοάμυνας να είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη συζήτηση.

Ο Hassabis και ο Altman έδωσαν έμφαση στην τεχνική συνεργασία, προτείνοντας έναν φορέα τεχνικών προτύπων και ένα forum αξιολόγησης με αμερικανική ηγεσία. Η τεχνική διάσταση της συζήτησης συνδέθηκε με το ερώτημα του πώς μπορούν οι χώρες να διασφαλίσουν ότι έχουν ελεγχόμενη αλυσίδα εφοδιασμού AI, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε κρίσιμη τεχνολογία γίνεται μέρος της ευρύτερης γεωπολιτικής συζήτησης.

Η Mistral έθεσε το ζήτημα ελέγχου

Ο Arthur Mensch, CEO της γαλλικής Mistral, ανέφερε ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν το πώς μπορούν οι χώρες να εξασφαλίσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας AI την οποία θα μπορούν να ελέγχουν. Όπως είπε, όταν η αλυσίδα εφοδιασμού είναι αλληλένδετη, τίθεται το ερώτημα αν οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να διακόψουν την πρόσβαση. Το θέμα αυτό, κατά τον ίδιο, αναφέρθηκε πολλές φορές, κυρίως από μη αμερικανικές πλευρές.

Η συζήτηση στους G7 ανέδειξε την ένταση ανάμεσα στην ανάγκη ασφάλειας και στην ανάγκη πρόσβασης στα πιο προηγμένα AI models. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνήσεις εξετάζουν πώς θα περιορίσουν τους κινδύνους από τη χρήση ισχυρών συστημάτων AI. Από την άλλη, εταιρείες και σύμμαχες χώρες επιδιώκουν να αποφύγουν ένα πλαίσιο στο οποίο η τεχνολογική πρόσβαση θα μπορεί να περιορίζεται μονομερώς, ακόμη και εντός δημοκρατικών συμμαχιών.