Άρης Μάρκου: Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές θεμέλιο για την ψηφιακή οικονομία

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Στον ρόλο των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στάθηκε ο Άρης Μάρκου, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ, σε δήλωσή του στο InfoCom.gr κατά τη διάρκεια της BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση της χώρας σε μια πιο ώριμη ψηφιακή οικονομία.

Οι υποδομές ως βάση ανταγωνιστικότητας

Ο Άρης Μάρκου ανέφερε ότι οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές λειτουργούν ως θεμέλιο για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, συνδέοντας την ανάπτυξή τους με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις συνεχείς επενδύσεις των μελών της ΕΕΚΤ σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σημειώνοντας ότι μέσα από αυτές ενισχύονται η παραγωγικότητα και η επιχειρηματικότητα, ενώ η ψηφιακή εξέλιξη μετατρέπεται σταδιακά σε καθημερινή πραγματικότητα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ συνέδεσε τη BEYOND με τη συνολικότερη πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού, παρουσιάζοντας την έκθεση ως έναν θεσμό που αποτυπώνει τη μετάβαση προς τη νέα ψηφιακή οικονομία.

Όπως σημείωσε, η BEYOND αναδεικνύει αυτή την αλλαγή και συνδέεται με το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ψηφιακές υποδομές και οι επενδύσεις στα δίκτυα αποκτούν κεντρική σημασία για την αγορά και την κοινωνία.

Το μήνυμα της ΕΕΚΤ

Η δήλωση του Άρη Μάρκου κινήθηκε γύρω από τη σύνδεση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τον ρόλο των υποδομών ως κρίσιμου παράγοντα για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, η ΕΕΚΤ έδωσε έμφαση στη σημασία των επενδύσεων σε σύγχρονα δίκτυα και στη συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου η τεχνολογία μπορεί να μεταφράζεται σε πρακτική αξία για την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα.