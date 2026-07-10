Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για το Κτηματολόγιο με την υπογραφή της Vodafone

Ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου θα τεθεί σε λειτουργία στις 30 Ιουλίου, με την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης και ενοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο υλοποιεί η Vodafone.

Μέχρι σήμερα το Κτηματολόγιο λειτουργεί μέσω διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών πυλών, που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και δεν επικοινωνούν πάντα αποτελεσματικά μεταξύ τους. Με τη νέα αρχιτεκτονική, όλες οι βασικές ψηφιακές υπηρεσίες θα λειτουργούν μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται μέσω των ιστοτόπων ktimanet.gr, ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr συγκεντρώνονται στο ktimatologio.gov.gr, ώστε πολίτες και επαγγελματίες να εξυπηρετούνται από μία ενιαία ψηφιακή πύλη.

Αναβαθμίζεται επίσης το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ), στο οποίο βασίζεται η λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων. Μέσω αυτού παρέχονται υπηρεσίες όπως η έκδοση πιστοποιητικών, η εγγραφή πράξεων και η αναζήτηση πληροφοριών.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνει ακόμη νέο μοντέλο διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων, βασισμένο στο πρότυπο ArcGIS Parcel Fabric, που επιτρέπει ακριβέστερη αποτύπωση των στοιχείων, ευκολότερη ενημέρωσή τους και ενιαία διαχείριση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.

Παράλληλα, το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου μεταφέρεται σε υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloud), ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών, αλλά και τη δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων χωρίς διακοπή των υπηρεσιών.