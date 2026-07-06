Pax Silica: όποιος πρόλαβε το chip είδε! [Weekly Telecom]

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Pax Silica, το αμερικανικό σχήμα συνεργασίας για AI, ημιαγωγούς, κρίσιμα ορυκτά, ενέργεια και ψηφιακές υποδομές, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Η συμμετοχή ανοίγει νέο πεδίο συνεργασίας με τις ΗΠΑ γύρω από εφοδιαστικές αλυσίδες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση σε chips, ενέργεια και υπολογιστική ισχύ αποκτά χαρακτήρα οικονομικής ασφάλειας ◆ Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται συμμαχίες και γεωπολιτικές ισορροπίες. Κάποτε, γύρω από το πετρέλαιο, χτίζονταν συμμαχίες και διεξάγονταν πόλεμοι. Σήμερα που τα data είναι το νέο πετρέλαιο, οι συμμαχίες χτίζονται γύρω από την υπολογιστική ισχύ και τα chips ◆ Το ζητούμενο πάντως δεν είναι η συμμετοχή σε αναμνηστικές φωτογραφίες, αλλά η παραγωγή αξίας. Γι’ αυτό ζούμε από περιέργεια να δούμε το αποτέλεσμα!

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