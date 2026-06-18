Η Span αποκτά το Microsoft Frontier partner badge για λύσεις AI σε παγκόσμιο επίπεδο

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Η Span απέκτησε το Microsoft Frontier Partner badge, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις του Microsoft AI Cloud Partner Program. Η αναγνώριση αυτή κατατάσσει τη Span ανάμεσα σε μια επιλεγμένη ομάδα παγκόσμιων συνεργατών με αποδεδειγμένη ικανότητα να υλοποιούν προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν μετρήσιμη επιχειρηματική αξία σε παραγωγικά περιβάλλοντα. Καθώς οι οργανισμοί περνούν από τη φάση του πειραματισμού στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρεία κλίμακα, η έμφαση στρέφεται όλο και περισσότερο στην επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση. Παρότι πολλές εταιρείες δοκιμάζουν ήδη AI agents και σενάρια Copilot, λιγότερες είναι εκείνες που μπορούν να ενσωματώσουν με αξιοπιστία αυτές τις λύσεις στις κρίσιμες επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Αυτή ακριβώς η μετάβαση από το proof of concept στην παραγωγική αξιοποίηση είναι που ξεχωρίζει πλέον τους ηγέτες της αγοράς από τους υπόλοιπους τεχνολογικούς συνεργάτες. Η Span έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο λύσεων και έργων που περιλαμβάνει υλοποιήσεις Copilot, ανάπτυξη AI agents και προηγμένα σενάρια στις πλατφόρμες Microsoft Azure, Data και Security, με σαφή προσανατολισμό σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Το Microsoft Frontier Partner badge επιβεβαιώνει τόσο αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση όσο και την ικανότητα της Span να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να κλιμακώνει λύσεις AI σε περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας, ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η αυξανόμενη αξιοποίηση των AI agents προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας, καθώς οι λύσεις αυτές αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τον ρόλο των «ψηφιακών εργαζομένων», αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και διασυνδέοντας συστήματα. Η υλοποίησή τους απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που υπερβαίνει την τεχνολογία και καλύπτει τη διαχείριση πρόσβασης, την προστασία δεδομένων και τον έλεγχο της λήψης αποφάσεων. Σε αυτόν τον τομέα η Span ξεχωρίζει, συνδυάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τη διακυβέρνηση δεδομένων σε μια ενιαία προσέγγιση που επιτρέπει την ασφαλή και ελεγχόμενη υιοθέτηση λύσεων AI, σε ευθυγράμμιση με τις αρχές του zero trust και τα κανονιστικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του EU AI Act.

Σύμφωνα με τον Vassilis Papoulias, Managing Director υπεύθυνο για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει όχι μόνο τις δυνατότητές μας, αλλά και τη σταθερή προσήλωσή μας στην παροχή ουσιαστικών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Σήμερα, τα έργα AI απαιτούν πολύ περισσότερα από την ίδια την τεχνολογία· απαιτούν ασφάλεια, διακυβέρνηση και ξεκάθαρη αξία για τον πελάτη. Ακριβώς σε αυτό το σημείο θεωρούμε ότι ο ρόλος μας ως συνεργάτη είναι καθοριστικός.»

Με το Microsoft Frontier Partner badge, η Span ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης για οργανισμούς που αναζητούν μια δομημένη προσέγγιση στον μετασχηματισμό με AI — από τη στρατηγική και τον σχεδιασμό λύσεων έως την υλοποίηση και την κλιμάκωση σε σύνθετα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.